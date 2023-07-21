Скільки їжі за раз може з'їсти людина: як зрозуміти, чи ви переїдаєте

Еволюційно так склалось, що людина схильна переїдати. Передусім тому, що колись ця здатність допомагала людям вижити. Аби відновитися після голоду та запастися достатньою кількістю калорій, наші пращури могли з'їсти велику кількість їжі за раз.

Втім, усе змінилось: у сучасному світі найчастіше ми переїдаємо через нерегулярний режим харчування, жорсткі дієти та нездатність керувати власними емоціями. Адже часто ми відчуваємо саме емоційний голод, а не фізіологічний і переїдаємо через нудьгу чи сум, або просто під фільм.

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Чому переїдання – це небезпечно, як боротися з цією проблемою і коли власне можна говорити, що людина їсть багато – розповіла лікарка-дієтолог Карина Дeйнеко.

Коли можна говорити про переїдання

За словами лікарки, якщо людина постійно з'їдає набагато більше, ніж пів кілограма їжі за раз – це вже проблема, адже це не фізіологічно для об'єму шлунка.

Зрозуміти, що переїдання є проблемою, яка потребує рішень, а не просто випадковістю, можна за кількома ознаками:

По-перше, здорова людина після переїдання буде відчувати важкість, дискомфорт у шлунку, здуття, відчуття метеоризму в кишківнику.

По-друге, слід звернути увагу на розмір порції. Якщо людина постійно з’їдає набагато більше, ніж пів кілограма їжі за раз – це вже проблема, адже це не фізіологічно для об'єму шлунка.

Яка ж норма Чоловікам потрібно їсти не більше 400 грамів їжі за раз (в обід порцію можна збільшити до 500 грамів), а жінкам – не більше 300 грамів їжі.

При переїданні, якщо людина споживає орієнтовно кілограм їжі за один прийом, на початку вона ще може відчувати дискомфорт від перенасичення, але за мірою розтягування стінок шлунка, неприємні відчуття зникають,

– пояснила лікарка.

Саме це і призводить до проблем у вигляді зайвих кілограмів і гормональних порушень.