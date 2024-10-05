Ряд популярных травяных добавок ухудшают здоровье печени – это может быть смертельно

Во всем мире растет популярность травяных и диетических добавок. Люди убеждены, что они могут улучшить состояние здоровья, однако в некоторых случаях происходит наоборот.

Исследование, опубликовано в JAMA Network Open, показывает, что около 5% взрослых в США подвергаются воздействию по меньшей мере 6 потенциально гепатотоксических растительных веществ. Некоторые из этих добавок популярны и в Украине.

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Какие добавки могут вызвать поражение печени

Ученые обнаружили, что куркума, кратом, экстракт зеленого чая и камбоджийская гарциния вызывают тяжелые и даже смертельные поражения печени.

Также печени вредят куркумин, ашваганда, продукты из черного кохоша и красный дрожжевой рис, который пьют якобы для снижения уровня холестерина.

У людей, которые потребляли эти добавки, чаще фиксировали артрит, заболевания щитовидной железы и рак. И, в итоге, из-за их заболеваний им приходилось принимать лекарственные рецептурные препараты значительно чаще тех, кто не употреблял эти добавки.

Как проводилось исследование

В этом исследовании ученые проанализировали данные более 9 500 взрослых американцев, включая данные о влиянии рецептурных препаратов, травяных и диетических добавок. Участники были зарегистрированы в период с января 2017 года по март 2020 года.