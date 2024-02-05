Какие качества в партнере самые важные для женщин всех возрастов

Международная группа ученых в совместной работе с мобильным приложением CLUE для женского здоровья провели широкое исследование, чтобы выяснить, какими качествами должен обладать мужчина и меняются ли требования к этому со временем.

Новое исследование женской психологии

Исследование было организовано в форме опроса, в ходе которого у женщин была возможность оценить важность различных характеристик в потенциальном партнере, включая привлекательность, доброту и внимательность, финансовую уверенность, образование, интеллект и другие. Вопросы также затрагивали тему возраста партнера и желание иметь детей.

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Более 17 тысяч одиноких гетеросексуальных женщин в возрасте от 18 до 67 лет из 147 стран участвовали в этом интернет-опросе.

Какие качества ценят женщины в мужчинах

Изучение результатов показало, что многие параметры, включая доброту, отзывчивость и интеллект, оставались стабильно важными для женщин, независимо от их возраста.

Однако исследование также выявило, что пожилые участницы больше ценят уверенность и решительность в своем партнере. Кроме того, они были более гибкими в отношении возраста партнера. Это проявлялось в более широком диапазоне возраста, который был приемлем для них, и в более частой готовности к романтическим связям с более молодыми мужчинами.

Исследователи обнаружили, что до 28 лет женщины придавали примерно одинаковую важность желанию партнера быть отцом. Однако после этого возраста важность этого критерия уменьшалась.

Эту тенденцию исследователи считают странной, поскольку с точки зрения теории эволюции и исследований биологических часов, можно было бы ожидать снижения этого показателя только в возрасте 40 – 50 лет, когда женщины переходят к менопаузе.

Они предполагают, что это может быть связано с изменениями в жизненных планах: хотя молодые женщины все еще могут пересматривать важность целей, связанных с семьей, в старшем возрасте, когда они уже имеют детей, другие аспекты отношений становятся более важными.