Які якості в партнері найважливіші для жінок різного віку

Міжнародна група вчених у спільній роботі з мобільним додатком CLUE для жіночого здоровʼя провели широке дослідження, щоб з'ясувати, які якості має мати чоловік і чи змінюються вимоги щодо цього з часом.

Нове дослідження жіночої психології

Дослідження було організовано у формі опитування, в ході якого у жінок була можливість оцінити важливість різних характеристик у потенційному партнері, включаючи привабливість, доброту та уважність, фінансову впевненість, освіту, інтелект та інші. Питання також порушували тему віку партнера та бажання мати дітей.

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Понад 17 тисяч одиноких гетеросексуальних жінок віком від 18 до 67 років зі 147 країн брали участь у цьому інтернет-опитуванні.

Які якості цінують жінки в чоловіках

Вивчення результатів показало, що багато параметрів, включаючи доброту, чуйність та інтелект, залишалися стабільно важливими для жінок, незалежно від їхнього віку.

Однак дослідження також виявило, що літні учасниці більше цінують впевненість та рішучість у своєму партнері. Крім того, вони були гнучкішими щодо віку партнера. Це виявлялося в ширшому діапазоні віку, який був прийнятний для них, і в частішій готовності до романтичних зв'язків з молодшими чоловіками.

Дослідники виявили, що до 28 років жінки надавали приблизно однакову важливість бажанню партнера бути батьком. Однак після цього віку важливість цього критерію зменшувалась.

Цю тенденцію дослідники вважають дивною, оскільки з погляду теорії еволюції та досліджень біологічного годинника, можна було б очікувати зниження цього показника лише у віці 40 – 50 років, коли жінки переходять до менопаузи.

Вони припускають, що це може бути пов'язано зі змінами у життєвих планах: хоча молодші жінки все ще можуть переглядати важливість цілей, пов'язаних із сім'єю, у старшому віці, коли вони вже мають дітей, інші аспекти відносин стають важливішими.