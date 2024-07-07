Как повысить фертильность у мужчин
Источник:Mayo Clinic
В последние годы наблюдается снижение показателей мужской фертильности. Это может быть связано с изменением образа жизни и питания, распространением некоторых хронических болезней, а также вредными факторами окружающей среды, например микропластиком.
Несмотря на то, что снижение фертильности у мужчин может иметь серьезные последствия для всего человечества. Существуют простые рекомендации, которые помогут мужчине поддерживать репродуктивную функцию в норме.
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Как поддерживать репродуктивную систему мужчины
Сбалансированное питание
Включайте в рацион больше овощей, фруктов, рыбы и орехов. Избегайте алкоголя, а также чрезмерного употребления жирной и ультраобработанной пищи.
Регулярная физическая активность
Умеренные тренировки помогают поддерживать общий тонус, улучшают кровообращение и способствуют нормальному функционированию всех систем организма, включая репродуктивную.
Отказ от курения
Табачный дым содержит тяжелый металл кадмий, который может накапливаться в организме, вызывая повреждение сперматозоидов.
Ограничение воздействия высоких температур на яички
Лучше ограничить время пребывания в горячей ванне, бане или сауне: перегрев яичек является одним из факторов риска бесплодия. При этом подогрев сиденья в машине достаточно безопасен.
Достаточный сон
Нехватка сна (менее 6 часов) связана со снижением фертильности у мужчин.
Кроме того, важной частью заботы о мужском здоровье являются регулярные медицинские осмотры. Они помогут мужчине вовремя выявить возможные проблемы и принять необходимые меры, чтобы сохранить фертильность.