Як підвищити фертильність у чоловіків

Останніми роками спостерігається зниження показників чоловічої фертильності. Це може бути пов'язано зі зміною способу життя і харчування, поширенням деяких хронічних хвороб, а також шкідливими факторами навколишнього середовища, наприклад мікропластиком.

Попри те, що зниження фертильності у чоловіків може мати серйозні наслідки для усього людства. Існують прості рекомендації, які допоможуть чоловікові підтримувати репродуктивну функцію в нормі.

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Як підтримувати репродуктивну систему чоловіка

Збалансоване харчування

Включайте в раціон більше овочів, фруктів, риби та горіхів. Уникайте алкоголю, а також надмірного вживання жирної та ультраобробленої їжі.

Регулярна фізична активність

Помірні тренування допомагають підтримувати загальний тонус, покращують кровообіг та сприяють нормальному функціонуванню всіх систем організму, включаючи репродуктивну.

Відмова від куріння

Тютюновий дим містить важкий метал кадмій, який може накопичуватися в організмі, викликаючи ушкодження сперматозоїдів.

Обмеження впливу високих температур на яєчка

Краще обмежити час перебування у гарячій ванні, лазні чи сауні: перегрівання яєчок є одним із факторів ризику безпліддя. При цьому підігрів сидіння в машині досить безпечний.

Достатній сон

Брак сну (менш як 6 годин) пов'язана зі зниженням фертильності у чоловіків.

Крім того, важливою частиною піклування про чоловіче здоров'я є регулярні медичні огляди. Вони допоможуть чоловікові вчасно виявити можливі проблеми та вжити необхідних заходів, щоб зберегти фертильність.