Почему мы забываем сны и как их научиться запоминать

Что вам снилось этой ночью? Если вспомнить не удается, не расстраивайтесь: дело не лично в вас, просто мозг так работает человеческий мозг.

Большинство из нас запоминает сны дважды – трижды в неделю. Но есть люди, которые утверждают, что им вообще не снится ничего. Но ученые выяснили, что это не так, просто некоторые люди не могут их вспомнить после пробуждения.

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Сон не монолитный: заснуть – это не то же, что выключить компьютер на ночь. Сон разделен на циклы, а внутри каждого цикла сменяется несколько фаз сна. Условно можно разделить их на фазы медленного сна (non-REM) и быстрого (REM). Большинство снов возникают в фазу быстрого сна – мозг, кстати, в это время ведет себя так, будто мы не спим. Сны в медленную фазу менее детальные и сюжетные, и запоминаются они хуже.

Один цикл сна занимает 90 – 120 минут, а за ночь мы проходим через 4 – 5 таких циклов – если, обычно, спим 8 часов. В первую половину ночи преобладает медленная фаза сна, а во вторую - быстрая, поэтому, как правило, мы видим более яркие и длительные сны уже ближе к утру.

Почему сны трудно запомнить

Гипотеза № 1: вы получаете недостаточно REM-сна

Если вы постоянно недосыпаете, период REM-сна сокращается – как и возможность посмотреть яркие и запоминающиеся сны,. А если вы к тому же просыпаетесь по будильнику и чувствуете себя так, как будто вообще не спали, возможно, вы просыпаетесь в медленную фазу сна. Получается, перед тем, как проснуться, снов вы не видели, а с предыдущего цикла вспомнить их будет уже проблематично.

Некоторые препараты могут подавлять REM-сон. В частности антидепрессанты задерживают начало фазы быстрого сна или сокращают ее продолжительность. Кстати, подобный эффект имеет алкоголь – как минимум пока не пройдет опьянение.

Гипотеза №2: во время сна нейроны активно забывают информацию

В одном исследовании выяснили, что во время REM-сна происходит активное забывание ненужной информации. Это необходимо, чтобы не перегрузить мозг лишней информацией и запомнить важную.

Этим занимаются специальные клетки со сложным названием – МСН-нейроны. Они участвуют в синтезе гормона, который контролирует сон и аппетит. Ночью они имеют преимущественное действие на гиппокамп, участвующий в формировании воспоминаний.



Гипотеза № 3: гиппокамп просыпается чуть позже вас

Вы, наверняка, слышали, что дельфины могут спать "половиной мозга" – поочередно правым и левым полушарием – это позволяет им оставаться во время сна в сознании и не тонуть. Возможно, у людей разные участки мозга также могут засыпать в разное время.

Исследование показало, что гиппокамп, вероятно, отходит ко сну одним из последних. Всю ночь он активно формирует воспоминания о событиях дня и посылает их в кору мозга. Ученые предположили, что если гиппокамп "засыпает" позже, то и просыпаться может с небольшой задержкой – получается, когда мы просыпаемся, существует небольшое "окно", когда гиппокамп еще "не проснулся" и не может записать наше и так воспоминание о сновидениях.

Гипотеза №4: структура сна не подходит для хранения

В отличие от воспоминаний о реальных событиях, сны часто нелинейны и не поддаются никакой логике – наша память не предназначена для хранения такой фантасмагории. Кроме того, иногда сны могут вообще не иметь никакого сюжета и быть набором случайных мыслей и картинок.

Такое постоянно случается с нами и в течение дня, когда мы делаем автоматические действия и витаем в это время в облаках, например, пока чистим зубы. Часто этот поток мыслей просто не заслуживает запоминания, поэтому мозг и не пытается.

Как запоминать сны

Первым делом нужно обеспечить все для полноценного сна в целом и REM-сна в частности. Для этого нужно высыпаться, избегать алкоголя как минимум перед сном и стараться просыпаться в быструю фазу сна. Для этого существуют специальные устройства, которые определяют, когда вы находитесь в нужной фазе сна, и будят вас в это время.

Если сон не успел ускользнуть, когда вы только проснулись, скорее запишите его или расскажите кому-то – это поможет сохранить как можно больше деталей воспоминания. Можете даже завести дневник снов и перечитывать сны через какое-то время – будет весело, обещаем.