Как вызвать скорую во время блэкаута

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины объяснили, как вызвать скорую медицинскую помощь, если отсутствует электроэнергия.

Информацию предоставил спикер Госспецсвязи Владимир Кондрашов. По его словам, экстренные службы обладают резервными системами связи и будут работать во время блэкаута.

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Смена сети

Он также напомнил, что в Украине работает национальный роуминг, позволяющий переключаться между операторами.

Если ваша сеть по каким-либо причинам недоступна, однако доступна любая другая сеть мобильного оператора, вы можете изменить ее в настройках своего смартфона. Для этого нужно просто выключить автовыбор сети, найти доступную, зарегистрироваться в ней и таким способом можно звонить и отправлять SMS-сообщения,

– объяснил Кондрашов.

SMS родным

А если это не помогло, тогда спикер рекомендует отправить SMS родным и близким, у которых может быть лучшая ситуация со связью, чтобы они вызвали экстренные службы. По его словам, также можно обратиться в пункты несокрушимости, которые всегда будут обеспечены связью как фиксированной, так и мобильной.

Мессенджеры, которые работают без мобильной сети

Также Госспецсвязи рекомендует использовать в многоквартирных домах в некоторых случаях мессенджеры, которые работают без мобильной сети, то есть мессенджеры, работающие на технологии "Bluetooth".

"Они имеют достаточно ограниченный радиус действия, то есть около 50 –100 метров. Однако они позволят сообщить соседям, что что-то случилось: вы, например, застряли в лифте. Просто заранее договоритесь об использовании одного из таких мессенджеров. Они бесплатны, они есть в открытом доступе. Это Bridgefy, FireChat и подобные", – отметил представитель Госспецсвязи.

Стационарные телефоны

Кондрашов также отметил, что в случае отсутствия света фиксированные линии, то есть стационарные телефоны, будут работать. Поэтому можно попытаться найти ближайший и позвонить по телефону.