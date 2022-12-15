Як викликати швидку під час блекауту

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України пояснили, як викликати швидку медичну допомогу, якщо відсутня електроенергія.

Інформацію надав речник Держспецзв’язку Володимир Кондрашов. За його словами, екстрені служби мають резервні системи зв'язку і вони будуть працювати під час блекауту.

Також на тему: Як не зіпсувати зір під час постійних відключень світла

Зміна мережі

Він також нагадав, що в Україні працює національний роумінг, який дозволяє перемикатися між операторами.

Якщо ваша мережа з якихось причин недоступна, проте доступна будь-яка інша мережа мобільного оператора, в налаштуваннях свого смартфона ви можете її змінити. Для цього потрібно просто вимкнути автовибір мережі, знайти доступну, зареєструватися в ній і таким способом можна телефонувати і відправляти SMS-повідомлення,

– пояснив Кондрашов.

SMS рідним

А якщо це не допомогло, тоді речник рекомендує надіслати SMS рідним і близьким, у яких може бути краща ситуація зі зв’язком, щоб вони викликали екстрені служби. За його словами, також можна звернутися у пункти незламності, які завжди будуть забезпечені зв’язком як фіксованим, так і мобільним.

Месенджери, які працюють без мобільної мережі

Також Держспецзв'язку рекомендує використовувати в багатоквартирних будинках у певних випадках месенджери, які працюють без мобільної мережі, тобто месенджери, які працюють на технології "Bluetooth".

"Вони мають досить обмежений радіус дії, тобто близько 50 –100 метрів. Проте вони дозволять повідомити сусідам, що щось трапилось: ви, наприклад, застрягли в ліфті. Просто заздалегідь домовтеся про використання одного з таких месенджерів. Вони безкоштовні, вони є у відкритому доступі. Це Bridgefy, FireChat і подібні", – зазначив речник Держспецзв'язку.

Стаціонарні телефони

Кондрашов також зазначив, що у випадку відсутності світла фіксовані лінії, тобто стаціонарні телефони, будуть працювати. Тому можна спробувати знайти найближчий і зателефонувати з нього.