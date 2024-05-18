Как улучшить пищеварение после приема антибиотиков
Источник:Mayo Clinic
После приема антибиотиков особенно важно включить в свой рацион как можно больше продуктов-пробиотиков. Например, кефир, йогурты, квашеную капусту. Кроме этого, важно увеличить потребление клетчатки. Польза пробиотических добавок окончательно не доказана.
Что может произойти после приема антибиотиков
Одно из самых распространенных осложнений, связанных с приемом антибиотиков – антибиотик-ассоциированная диарея. Она происходит примерно в одном из пяти случаев после приема этих препаратов.
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Чаще всего диарея, связана с приемом антибиотиков, протекает в легкой форме и не требует специального лечения. Причины нарушения работы ЖКТ после антибиотиков точно неизвестны. Основная теория – нарушение баланса между хорошими и плохими бактериями в кишечнике.
Нужно ли пить пробиотики
В настоящее время нет убедительных доказательств, свидетельствующих об эффективности препаратов про- и пребиотиков. С точки зрения науки, важную роль в восстановлении баланса микробиоты играет рацион. Именно на нем нужно акцентировать свое внимание.
Что делать после приема антибиотиков
- Увеличить потребление продуктов, содержащих клетчатку – овощей, фруктов, круп, цельнозерновых продуктов.
- Ограничить потребление сахара, насыщенных жиров и обработанной пищи.
- Временно уменьшить употребление молока и сливок.
- Включить в рацион больше продуктов-пробиотиков – ферментированные овощи, кисломолочные продукты, кефир, йогурт, творог.
- Употреблять достаточно жидкости.
В случае возникновения тревожных симптомов – тяжелой диареи в течение нескольких дней, боли и спазмов внизу живота, повышение температуры тела, тошноты, потери аппетита – нужно как можно быстрее обратиться за помощью к врачу.