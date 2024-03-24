Является ли инсулинорезистентность показателем того, что вскоре человек заболеет диабетом второго типа и какие опасности представляет это состояние, рассказали в Минздраве.

Прежде всего следует понимать, что инсулинорезистентностью называют состояние, когда клетки не воспринимают гормон инсулин, который расщепляет глюкозу.

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"Такую нечувствительность поджелудочная железа воспринимает как недостаточный уровень производимого ею инсулина, и начинает производить его больше и больше. Это может спровоцировать истощение органа. И собственно, это уже действительно грозит развитием диабета", – отмечают в Минздраве.

Почему возникает инсулинорезистентность

Часто факторы развития нечувствительности к инсулину сочетаются и оказывают разрушительное действие с двойной или даже тройной силой. Эндокринологи выделили 8 чтиких факторов развития инсулинорезистентности:

избыток калорий в рационе и соответственно – набор массы тела за счет жировой ткани;

постоянно повышенный уровень глюкозы в крови из-за того, что человек все время что-то жует;

накопление висцерального жира;

высокий уровень холестерина;

избыток соли в рационе;

недостаток клетчатки вследствие несбалансированного питания;

прием определенных лекарств (глюкокортикоиды, антиандрогены, некоторые антидепрессанты);

малоподвижный образ жизни.

Симптомы инсулинорезистентности

У человека повышается давление, увеличивается уровень мочевины в крови, появляется склонность к тромбозам.

Инсулинорезистентность, конечно, не за день или два превратится в диабет, не обязательно и через 10 – 15 лет, но неуклонно приведет к этому. В то же время увеличивая в разы риск инсульта или инфаркта,

– отметили в Минздраве.

Профилактика инсулинорезистентности

Прежде всего следует уменьшить потребление калорий и нормализовать массу тела. Также следует отказаться от жарки во время приготовления пищи.

. Нагрев пищи выше 180 градусов образует соединения, которые способствуют развитию диабета. Продукты лучше отваривать, тушить, запекать.

Кроме того, стоит отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом, а это сладости, картофельное пюре, мюсли, белый хлеб, выпечка.

Ну и не помешает добавить спорт в свою жизнь и конечно – наладить полноценный сон.