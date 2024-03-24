Інсулінорезистентність: чи призведе до діабету та як її виявити

Чи є інсулінорезистентність показником того, що невдовзі людина захворіє на діабет другого типу та які небезпеки становить цей стан, розповіли у МОЗ.

Передусім варто розуміти, що інсулінорезистентністю називають стан, коли клітини не сприймають гормон інсулін, який розщеплює глюкозу.

Дивіться також Не лосось і оливки: чи так ви розумієте суть середземноморської дієти і чи треба вона вам

"Таку нечутливість підшлункова залоза сприймає як недостатній рівень виробленого нею інсуліну, і починає виробляти його більше і більше. Це може спровокувати виснаження органу. І власне, це вже дійсно загрожує розвитком діабету", – наголошують у МОЗ.

Чому виникає інсулінорезистентність

Часто чинники розвитку нечутливості до інсуліну поєднуються і чинять руйнівну дію з подвійною чи навіть потрійною силою. Ендокринологи окреслили 8 чтіких факторів розвитку інсулінорезистентністі:

надлишок калорій у раціоні та відповідно – набір маси тіла за рахунок жирової тканини;

постійно підвищений рівень глюкози в крові через те, що людина весь час щось жує;

накопичення вісцерального жиру;

високий рівень холестерину;

надлишок солі в раціоні;

брак клітковини унаслідок незбалансованого харчування;

приймання певних ліків (глюкокортикоїди, антиандрогени, деякі антидепресанти);

малорухливий спосіб життя.

Симптоми інсулінорезистентністі

У людини підвищується тиск, збільшується рівень сечовини у крові, з'являється схильність до тромбозів.

Інсулінорезистентність, звісно, не за день чи два перетвориться на діабет, не обов'язково і черех 10 – 15 років, але неухильно призведе до цього. Водночас збільшуючи в рази ризик інсульту чи інфаркту,

– наголосили у МОЗ.

Профілактика інсулінорезистентністі

Передусім варто зменшити споживання калорій і нормалізувати масу тіла. Також слід відмовитись від смаження під час приготування їжі.

. Нагрівання їжі вище 180 градусів утворює сполуки, які сприяють розвитку діабету. Продукти краще відварювати, тушкувати, запікати.

Крім того, варто відмовитися від продуктів із високим глікемічним індексом, а це солодощі, картопляне пюре, мюслі, білий хліб, випічка.

Ну і не завадить додати спорт у своє життя і звісно – налагодити повноцінний сон.