Как вакцинация спасает жизнь вашему ребенку: интервью с педиатром

Тема вакцинации остается очень важной. Некоторые родители строго следуют графику прививок, другие же считают, что вакцинация не является необходимой. Одни выбирают государственные медицинские учреждения, чтобы сделать прививку, другие доверяют частным клиникам. Но вакцинация - это не выбор, а обязанность ответственных родителей.

В новом выпуске программы "Хочу быть мамой" на Люкс ФМ ведущая Таня Ли вместе с педиатром и неонатологом Мариной Шакотько обсудили важность вакцинации и возможные риски, связанные с ней, передает 24 Канал.

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Вакцинация спасла миллионы жизней

По словам врача, вакцинация – это одно из величайших достижений человечества:

Благодаря вакцинации появился контроль над многими заболеваниями, которые сейчас мы уже даже не вспоминаем. Поэтому возникает ошибочная мысль: "А зачем вакцинироваться от дифтерии? Ее же сейчас нет". Ее нет ценой миллионов жизней, благодаря чему была найдена вакцина. Поэтому вакцина так важна,

– рассказала врач.

О том, какие прививки являются обязательными, а какие – нет, это определяет каждая страна отдельно. "Вакцинация – это часть государственной политики. Каждое государство само решает, какие вакцины будут обязательными," – отмечает Марина Шакотько.

Выбор зависит от финансирования системы здравоохранения: обязательными являются те прививки, которые государство обеспечивает за свой счет.

Вакцинация в Украине

В Украине в перечень обязательных входят 10 вакцинаций. Ребенок получает защиту от этих болезней бесплатно с самого рождения. Другие вакцины родители могут сделать по собственному желанию и за свой счет. Это вовсе не означает, что такие прививки менее важны.

Например, вакцинация от ротавирусной инфекции, которая не входит в перечень обязательных, остается одной из рекомендованных. Это очень опасное заболевание, что часто приводит к госпитализациям детей в возрасте от 1 до 5 лет.

Полный эпизод программы "Хочу быть мамой" вы можете посмотреть прямо сейчас: