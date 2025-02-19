Як вакцинація рятує життя вашій дитині: інтервʼю з педіатринею

Тема вакцинації залишається дуже важливою. Дехто з батьків суворо слідує графіку щеплень, інші ж вважають, що вакцинація не є необхідною. Одні обирають державні медичні заклади, щоб зробити щеплення, інші довіряють приватним клінікам. Але вакцинація – це не вибір, а обовʼязок відповідальних батьків.

У новому випуску програми "Хочу бути мамою" на Люкс ФМ ведуча Таня Лі разом із педіатринею і неонатологинею Мариною Шакотько обговорили важливість вакцинації та можливі ризики, пов’язані з нею, передає 24 Канал.

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Вакцинація врятувала мільйони життів

За словами лікарки, вакцинація – це одне з найбільших досягнень людства:

Завдяки вакцинації з'явився контроль над багатьма захворюваннями, які зараз ми вже навіть не згадуємо. Тому виникає хибна думка: "А навіщо вакцинуватися від дифтерії? Її ж зараз немає". Її немає ціною мільйонів життів, завдяки чому було знайдено вакцину. Тому вакцина така важлива,

– розповіла лікарка.

Щодо того, які щеплення є обов’язковими, а які – ні, це визначає кожна країна окремо. "Вакцинація – це частина державної політики. Кожна держава сама вирішує, які вакцини будуть обов’язковими," – зазначає Марина Шакотько.

Вибір залежить від фінансування системи охорони здоров’я: обов’язковими є ті щеплення, які держава забезпечує власним коштом.

Вакцинація в Україні

В Україні до переліку обов'язкових входять 10 вакцинацій. Дитина отримує захист від цих хвороб безкоштовно з самого народження. Інші вакцини батьки можуть зробити за власним бажанням та власним коштом. Це зовсім не означає, що такі щеплення є менш важливими.

Наприклад, вакцинація від ротавірусної інфекції, яка не входить до переліку обов’язкових, залишається однією з рекомендованих. Це дуже небезпечне захворювання, що часто призводить до госпіталізацій дітей віком від 1 до 5 років.

Повний епізод програми "Хочу бути мамою" ви можете переглянути просто зараз: