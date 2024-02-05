Сердце колотится, трясет и страшно: что делать если выпили много кофе

Передозировка кофе может быть очень неприятной, но обычно она не представляет угрозы для жизни. Рассказываем, что можно сделать, чтобы улучшить свое самочувствие.

Представьте, чтобы взбодриться перед рабочим днем вы решаете не останавливаться на привычном капучино, а выбираете флет уайт с двойной порцией эспрессо. Ваш организм оказывается не готов к такому стимулу, и вы чувствуете учащенное сердцебиение, дрожь в руках и волнение.

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Что делать если перепили кофе

Время – лучший врач при избытке кофеина, обычно становится лучше через 3 – 5 часов. Можно попробовать употреблять продукты, которые стимулируют выработку фермента CYP1A2 – это вещество помогает расщеплять кофеин.

К таким продуктам относятся брокколи, брюссельская капуста и цветная капуста. Но следует учесть, что для заметного эффекта может понадобиться курс питания в течение недели.

Как правило, кофеин начинает действовать через 15 минут после употребления и достигает максимальной концентрации в крови через час. Полное выведение его из организма может занять до 10 часов. Вот несколько рекомендаций, которые помогут облегчить это состояние:

Гидратация. Увеличьте употребление воды, поскольку кофеин имеет мочегонный эффект.

Дыхание. Сосредоточьтесь на глубоком дыхании, чтобы уменьшить беспокойство.

Легкий перекус может замедлить абсорбцию кофеина.

Солевой баланс. Если возникли проблемы с пищеварением, включите в рацион соленые бульоны или соки.

Физическая активность. Легкая разминка или прогулка помогут избавиться от избытка энергии и успокоиться.

Чего нельзя роботы

Употреблять другие кофеиносодержащие продукты: Избегайте шоколада, чая, матча и какао. Принимать успокоительные. Поскольку они не влияют на кофеин, их эффект не поможет. Пить алкоголь. Он может усилить чувство тревожности и повысить давление. Интенсивные тренировки. Они могут привести к дополнительному стрессу для сердца.

Надеемся, эти советы помогут вам привести себя в чувство и предотвратить возможные осложнения после употребления слишком большого количества кофеина.