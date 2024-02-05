Серце калатає, трусить і страшно: що робити якщо випили забагато кави

Передозування кавою може бути дуже неприємним, але зазвичай воно не становить загрози для життя. Розповідаємо, що можна зробити, щоб поліпшити своє самопочуття.

Уявіть, щоб збадоритись перед робочим днем ви вирішуєте не зупинятися на звичному капучино, а вибираєте флет уайт із подвійною порцією еспресо. Ваш організм виявляється не готовий до такого стимулу, і ви відчуваєте прискорене серцебиття, тремтіння в руках і хвилювання.

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Що робити якщо перепили кави

Час – найкращий лікар при надлишку кофеїну, зазвичай стає краще через 3 – 5 годин. Можна спробувати вживати продукти, які стимулюють вироблення ферменту CYP1A2 – ця речовина допомагає розщеплювати кофеїн.

До таких продуктів належать броколі, брюссельська капуста та цвітна капуста. Але слід врахувати, що для помітного ефекту може знадобитися курс харчування протягом тижня.

Як правило, кофеїн починає діяти через 15 хвилин після вживання і досягає максимальної концентрації у крові за годину. Повне виведення його з організму може зайняти до 10 годин. Ось кілька рекомендацій, які допоможуть полегшити цей стан:

Гідратація. Збільште вживання води, оскільки кофеїн має сечогінний ефект.

Дихання. Зосередьтеся на глибокому диханні, щоб зменшити занепокоєння.

Легкий перекус може уповільнити абсорбцію кофеїну.

Сольовий баланс. Якщо виникли проблеми із травленням, включіть до раціону солоні бульйони або соки.

Фізична активність. Легка розминка або прогулянка допоможуть позбутися надлишку енергії та заспокоїтися.

Чого не можна роботи

Вживати інші кофеїновмісні продукти: Уникайте шоколаду, чаю, матчі та какао. Приймати заспокійливі. Оскільки вони не впливають на кофеїн, їхній ефект не допоможе. Пити алкоголь. Він може посилити почуття тривожності та підвищити тиск. Інтенсивні тренування. Вони можуть призвести до додаткового стресу для серця.

Сподіваємось, ці поради допоможуть вам привести себе до тями та запобігти можливим ускладненням після вживання занадто великої кількості кофеїну.