Как правильно согреться, когда очень холодно

Сейчас в Украину пришли сильные морозы, которые могут быть опасны для вашего здоровья. Объясняем, как правильно согреться на улице и дома.

Как согреться на улице

Выпейте чай или кофе. Горячий напиток поможет не обезвоживаться и согреться, а если добавить немного сахара, это даст дополнительные калории (но помните, что употребление добавленного сахара лучше ограничить – не больше 100 калорий в день).

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Утепляйтесь. Если на улице мороз и вам некомфортно, не забывайте надевать шапку из плотного влагоотводящего материала, шарф и варежки. Это нужно, потому что на холоде кровоток концентрируется внутри тела, делая голову, руки и ноги уязвимыми для обморожения.

Носите одежду в несколько слоев. Несколько легких слоев ткани согреют лучше одного плотного.

Для нижнего слоя подойдет термобелье, оно сохраняет тепло и отводит влагу. Следующий слой – одежда из флиса или шерсти для утепления, это может быть свитер или толстовка. Далее следует верхняя одежда: осенью это может быть ветровка или мембранная куртка для защиты от осадков, а зимой теплое пальто или пуховик.

Для сильных морозов под пальто или пуховик можно надеть дополнительную тонкую пуховую куртку или жилетку. Этот слой можно снять, если станет жарко.

Подбирайте обувь правильно. Обувь должна быть достаточно теплой, но в ней не должны потеть ноги. Так что если в минус 30 вам жарко в ботинках с шерстяной подкладкой, лучше выбрать более легкую обувь.

Используйте грелку для рук. В интернет-магазинах есть недорогие варианты, например самонагревающиеся грелки. Есть варианты более дорогие: электрические грелки и павербанки для телефонов с функцией грелки. Старайтесь больше двигаться, чтобы улучшить кровообращение.

Что сделать дома

Переоденьтесь в тёплую сухую одежду. Можно заранее подготовиться и повесить домашнюю одежду на сушилку или батарею, чтобы вещи были теплыми.

Поезжайте. Тело нуждается в топливе для сжигания, чтобы поддерживать внутреннюю температуру. В холодное время года желательно есть горячую пищу хотя бы раз в день.

Нагрейте кровать. Используйте грелки, электрические одеяла и наматрасники или просто бутылку с горячей водой.

Поддерживайте дома комфортную температуру. В комнате, где вы проводите больше времени, температура должна быть 18-21 градусов по Цельсию. Чтобы согреться быстрее, можно включить дома дополнительное отопление. Обратите внимание на уровень влажности: оптимальными считаются значения от 30 до 60%. Если влажность низкая, можно приобрести увлажнитель. А пока его нет, вешать мокрое чистое полотенце на батарею.

Избегайте сквозняков. Для этого проверьте, плотно ли закрыты окна, прикрывайте дверь между комнатами. Но не забывайте проветривать квартиру.