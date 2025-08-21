Врач и ученый Наталья Бобок объяснила 24 Каналу, как сахар ускоряет старение, вредит коже, приводит к хронической усталости и создает зависимость – даже если вы уверены, что его не употребляете.

Почему сахар есть везде и можно ли его избежать?

Проблема отчасти в том, что мы привыкли связывать сахар только с выпечкой, тортами и газированными напитками. Но в реальности он есть даже там, где его не ждешь: в обезжиренных йогуртах, "диетических" соусах, маринадах, кетчупах, хлебе, консервах, супах, граноле. Даже молоко содержит природные сахара и в большом количестве они также вредны.

Наталья Бобок "ВОЗ советует ограничить свободный сахар до 25 граммов в сутки, а это всего 5 чайных ложек. Но когда из продукта забирают жир, производители часто компенсируют это сахаром, чтобы сохранить вкус. В результате человек, который якобы не употребляет сладкого, фактически превышает дневную норму сахара вдвое или даже втрое".

Опасность усиливается, если не различать типы сахаров. В общем весь сахар и сладости – простые углеводы. Однако их есть несколько типов. В частности, моносахариды – это глюкоза, фруктоза и галактоза. Глюкоза служит главным источником энергии для клеток, особенно мозга.

Фруктоза – тот самый "фруктовый" сахар, который звучит здорово, но метаболизируется исключительно печенью. Если ее слишком много, она быстро превращается в жир. А дисахариды – это сахароза (сочетание глюкозы и фруктозы) и лактоза (молочный сахар), состоящий из глюкозы и галактозы.

Глюкозу могут усваивать все клетки тела – мышцы, мозг, сердце. А вот фруктоза – гораздо более прихотливая. Она метаболизируется только печенью. И если ее более 20 граммов в день, она откладывается в виде жира. Такое количество фруктозы можно получить даже из трех бананов или яблок, или двух ложек меда. И если заменить "вредный" сахар на "полезные" фрукты в чрезмерном количестве – можно нанести себе не меньший вред.

Почему стоит избегать фруктовых фрешей и молочки?

Еще одна распространенная иллюзия – фреши. Стакан апельсинового сока на завтрак часто воспринимается как порция витаминов. Но на самом деле это жидкий сахар без клетчатки. В таком объеме – примерно 35 граммов сахара, что равно 9 чайным ложкам.

При этом при потреблении целого фрукта клетчатка замедляет всасывание сахара и подает сигнал мозгу: "достаточно". Но в фреше этой клетчатки уже нет. К тому же фреш выпивается за 30 секунд. И печень получает ударную дозу фруктозы без всякой защиты. Сначала – резкий скачок инсулина, потом – падение энергии и снова голод.

В отличие от фруктов, молоко и молочные продукты содержат лактозу – это "молочный сахар", который является дуэтом глюкозы и галактозы, также провоцируют скачки сахара в крови. В молоке отсутствует клетчатка, поэтому усвоение идет быстро. Один стакан – это три чайные ложки "скрытого" сахара. Если в течение дня выпить три капучино, это уже девять ложек.

Гликация из-за сахара – почему он работает для организма как суперклей?

Именно избыток сахара запускает процесс гликации – необратимую реакцию, во время которой молекулы сахара "склеивают" коллаген и эластин. Это те белки, отвечающие за молодость, упругость и гладкость кожи.

"Сахар – это суперклей в твоем теле. Он карамелизирует кожу изнутри. Коллаген теряет свою функцию, и мы видим так называемое гликостарение – то есть быстрое, сладкое старение", – объясняет врач.

Последствия – это углубление морщин, пигментация, потеря эластичности, сухость, желтый тон лица и снижение способности кожи к заживлению. Ситуация усугубляется, когда сахар сочетается с белками и жирами. Именно такие комбинации – в фастфуде, мороженом, печенье с кремом, ребрышках в сладком соусе – создают идеальные условия для "внутреннего подгорания".

Как пример: если отдельно спички, бензин и кислород – это не страшно. Но вместе все горит. Так же и пончик: белая мука, жарка в жире, плюс сахар – "пожар" в организме гарантирован,

– отметила врач.

Страдают внутренние органы

Влияние на кожу – не единственное последствие. Сахар буквально перепрограммирует мозг и создает зависимость: активируется серотонин, дофамин, а мозг просит еще. Но причина тяги – не всегда ваша воля.

Наталья Бобок "У вас 95 триллионов микроорганизмов в кишечнике. Это они просят сахар. И если кормить "плохих" бактерий, грибки, например Candida, – они начинают вытеснять полезные бактерии. Так возникает дисбактериоз и падает иммунитет".

Это серьезная проблема, ведь 70 – 80% иммунных клеток живут именно в кишечнике. Сахар подкармливает вредную флору и разрушает баланс. Параллельно страдает печень: избыток фруктозы действует на нее так же как алкоголь – только без "кайфа".

А еще – перегружаются митохондрии, клеточные электростанции. Они или работают хуже, или выключаются совсем – и это один из ключевых механизмов хронической усталости. Кроме этого, сахар буквально выключает наши гены долголетия – в частности сиртуины и FOXO. А в регионах, где люди живут дольше, сладкого в рационе почти нет.

Чтобы вернуть организм в баланс, она советует попробовать выдержать 3 – 4 недели без добавленного сахара. За это время можно перенастроить микрофлору, стабилизировать уровень глюкозы и уменьшить тягу к сладкому.

"Кормите правильные бактерии. Это ферментированные продукты – квашеная капуста, кимчи, натуральный йогурт без сахара. Добавляйте клетчатку из овощей, зелени, семян льна. И не забывайте о пребиотиках – чеснок, лук, спаржу. Это настоящее топливо для здоровья", – подытоживает врач.