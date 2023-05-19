Сладко / солено: почему важно правильно сбалансировать рацион и какие нормы потребления сахара и соли
Источник:Свой док
Нет абсолютно "плохой" пищи: соль и сахар одинаково важны для нашей жизни. Без них – никуда. Но очень важно не переборщить. Ведь когда в организме есть дисбаланс, это отражается на самочувствии и состоянии здоровья.
Лилия Сарахман семейный врач-эндокринолог объяснила, как правильно сбалансировать употребление соли и сахара в рационе и сбалансировать его.
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Врач заметила, что часто в желаемых гастрономических наслаждениях, люди потребляют слишком много соли. В среднем – это 9 – 12 граммов в день, тоже касается и сахара.
Дети от 2 до 18 лет употребляют в среднем 19 чайных ложек добавленного сахара в день. В то же время в норме: детям до 2 лет лучше не давать ни соль, ни сахар. Это может нарушить вкусовые ощущения.
Соль – какая норма потребления
Для взрослых – до 5 граммов в день. Еще меньше при хронических заболеваниях. Дети от 2-х лет – зависит от энергетических потребностей, норма меньше взрослой.
Сахар – какая норма потребления
- Для мужчин 37 граммов (9 чайных ложек) в день.
- Для женщин 25 г (6 чайных ложек) в день.
- Для детей 15 граммов (4 чайные лодки) в день.
Потребление сахара и соли в избытке провоцирует повышение давления, что приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту. Также избыток сахара в рационе – риск развития ожирения у взрослых – на 26% выше.
У детей потребление сахара в избытке влечет нагрузку на почки, поджелудочную железу и задержку воды в организме.По оценкам ВОЗ можно было бы предотвратить 2,5 миллиона смертей ежегодно, если бы в мире уменьшили потребление соли.
Но, соль необходима нам для поддержания уровня жидкости и кислотно-щелочного баланса, проведения нервных импульсов и регуляции мышечных сокращений.
– подчеркнула врач Лилия Сарахман.
Кроме того, сахар является хорошим источником энергии для нашей повседневной деятельности. Поэтому стоит сбалансировать свой рацион.
Как уменьшить потребление соли
Врач советует добавлять меньше соли/соусов во время приготовления пищи. Достаточно чуть-чуть посолить блюдо в конце до своего вкуса.
- Также попробуйте убрать солонку с обеденного стола. Это поможет снизить потребление соли на 0,5 граммов.
- Проверяйте этикетки продуктов и выбирайте те, где меньше натрия.
- Потребляйте много фруктов и овощей с солеными блюдами. Калий поможет немного нейтрализовать действие соли.
Как уменьшить потребление сахара
Изучайте состав продуктов, избегайте содержащих добавленный сахар.
Уменьшите/избегайте потребления продуктов с наибольшим количеством сахара – это подслащенные напитки, сладкие закуски, конфеты.
Для перекуса выбирайте свежие фрукты и овощи, орехи, небольшое количество сухофруктов.
Не все сразу. Уменьшайте количество сахара и соли в рационе постепенно, без стресса. Помните, что вашим рецепторам нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям,
– добавила врач.
По ее словам, сначала будет сложнее – а затем будете ощущать более широкий спектр вкусов даже с минимальным количеством сахара и соли.