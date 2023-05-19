Солодко / солено: чому важливо правильно збалансувати раціон і які норми споживання цукру й солі

Немає абсолютно "поганої" їжі: сіль та цукор однаково важливі для нашого життя. Без них – нікуди. Натомість дуже важливо не переборщити. Адже, коли в організмі є дисбаланс — це відображається на самопочутті та стані здоров'ї.

Лілія Сарахман сімейна лікарка-ендокринолог пояснила, як правильно збалансувати вживання солі та цукру в раціоні та збалансувати його.

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Лікарка зауважила, що часто у бажані гастрономічної насолоди, люди споживають занадто багато солі. В середньому – це 9 – 12 грамів на день, теж стосується і цукру.

Діти від 2 до 18 років споживають у середньому 19 чайних ложок доданого цукру на день. В той час у нормі: дітям до 2 років краще не давати ні сіль, ні цукор. Це може порушити смакові відчуття.

Сіль – яка норма споживання

Для дорослих – до 5 грамів на день. Ще менше при хронічних хворобах. Діти від 2-х років – залежить від енергетичних потреб, норма менша за дорослу.

Цукор – яка норма споживання

Для чоловіків 37 грамів (9 чайних ложок) на день.

Для жінок 25 грамів (6 чайних ложок) на день.

Для дітей 15 грамів (4 чайні лодки) на день.

Споживання цукру і солі у надлишку провокує підвищення тиску, що призводить до серцево-судинних захворювань, інсульту. Також надлишок цукру у раціоні – це ризик розвитку ожиріння у дорослих – на 26% вище.

У дітей споживання цукру у надлишку спричиняє навантаження на нирки, підшлункову залозу і затримку води в організмі.

За оцінками ВООЗ можна було б запобігти 2,5 мільйона смертей щороку, якби у світі зменшили споживання солі.

Але, сіль необхідна нам для підтримки рівня рідини та кислотно-лужного балансу, проведення нервових імпульсів і регуляції м'язових скорочень,

– наголосила лікарка Лілія Сарахман.

Крім того, цукор є хорошим джерелом енергії для нашої повсякденної діяльності. Тому, варто збалансувати свій раціон.

Як зменшити споживання солі

Лікарка радить додавати менше солі/соусів під час приготування їжі. Достатньо трохи посолити страву в кінці до свого смаку.

Також спробуйте прибрати сільничку з обіднього столу. Це допоможе зменшити споживання солі на 0,5 грамів.

Перевіряйте етикетки продуктів та обирайте ті, де є менше натрію.

Споживайте багато фруктів та овочів з солоними стравами. Калій допоможе трохи нейтралізувати дію солі.

Як зменшити споживання цукру

Вивчайте склад продуктів, уникайте тих, що містять доданий цукор.

Зменште/уникайте споживання продуктів з найбільшою кількість цукру – це підсолоджені напої, солодкі закуски, цукерки.

Для перекусу обирайте свіжі фрукти та овочі, горіхи, невелику кількість сухофруктів.

Не все одразу. Зменшуйте кількість цукру та солі в раціоні поступово, без стресу. Пам'ятайте, що вашим рецепторам треба час, щоб адаптуватись до нових умов,

– додала лікарка.

За її словами, спочатку буде складніше – а потім будете відчувати ширший спектр смаків навіть з мінімальною кількістю цукру та солі.