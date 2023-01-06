Как понять, что ваш врач некомпетентен

6 января 2023, 07:47
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Источник:

Spine

Найти профессионала по любому делу непросто. А в медицине – тяжелее вдвойне, особенно если раньше уже натыкались на шарлатанов.

Лечить тяжело

Некоторые из них пугают страшными несуществующими диагнозами, другие навязывают ненужные анализы. Но мы не призываем к травле врачей. В реалиях современной медицины нужно помнить сразу несколько вещей.

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Во-первых, врачи иногда вынуждены назначать некоторые лекарства, потому что они входят в клинические рекомендации Минздрава и протоколы лечения. Другой вопрос: если это препараты с доказанной неэффективностью, здесь простите.

Во-вторых, врачу государственной поликлиники не всегда удается полностью и всесторонне опросить пациента и собрать подробный анамнез из-за острой нехватки времени на приеме. Однако подчеркнем, что это не касается информации об истории настоящего заболевания и принимаемых препаратах. Это действительно важно, и об этом нужно помнить как врачу, так и пациенту.

Признаки врача-шарлатана

  1. Нет диплома о медицинском образовании.
  2. Не собирает анамнез. Назначает лечение, не основываясь на других заболеваниях, и не интересуется, пьет ли пациент какие-то лекарства.
  3. Выписывает лекарство с доказанной неэффективностью или БАДы.
  4. Дает нелепые советы вместо конкретной тактики лечения. Например, родить, пить травяные сборы, дышать над картофелем, чтобы нога не болела.
  5. Не может длительное время определить причину симптомов и поставить диагноз.
  6. Навязывает услуги.
  7. "Лечит" в неформальной обстановке, например, в парке или торговом центре, а не в кабинете клиники.

Не каждый пункт отдельно свидетельствует о некомпетентности врача, например пятый. Иногда бывает сложно поставить диагноз из-за редкого заболевания. Но если вы столкнулись с несколькими пунктами сразу, стоит задуматься о смене специалиста.

Автор: Олександр Бевза