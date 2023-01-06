Как понять, что ваш врач некомпетентен

Найти профессионала по любому делу непросто. А в медицине – тяжелее вдвойне, особенно если раньше уже натыкались на шарлатанов.

Лечить тяжело

Некоторые из них пугают страшными несуществующими диагнозами, другие навязывают ненужные анализы. Но мы не призываем к травле врачей. В реалиях современной медицины нужно помнить сразу несколько вещей.

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Во-первых, врачи иногда вынуждены назначать некоторые лекарства, потому что они входят в клинические рекомендации Минздрава и протоколы лечения. Другой вопрос: если это препараты с доказанной неэффективностью, здесь простите.

Во-вторых, врачу государственной поликлиники не всегда удается полностью и всесторонне опросить пациента и собрать подробный анамнез из-за острой нехватки времени на приеме. Однако подчеркнем, что это не касается информации об истории настоящего заболевания и принимаемых препаратах. Это действительно важно, и об этом нужно помнить как врачу, так и пациенту.

Признаки врача-шарлатана

Нет диплома о медицинском образовании. Не собирает анамнез. Назначает лечение, не основываясь на других заболеваниях, и не интересуется, пьет ли пациент какие-то лекарства. Выписывает лекарство с доказанной неэффективностью или БАДы. Дает нелепые советы вместо конкретной тактики лечения. Например, родить, пить травяные сборы, дышать над картофелем, чтобы нога не болела. Не может длительное время определить причину симптомов и поставить диагноз. Навязывает услуги. "Лечит" в неформальной обстановке, например, в парке или торговом центре, а не в кабинете клиники.

Не каждый пункт отдельно свидетельствует о некомпетентности врача, например пятый. Иногда бывает сложно поставить диагноз из-за редкого заболевания. Но если вы столкнулись с несколькими пунктами сразу, стоит задуматься о смене специалиста.