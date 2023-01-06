Як зрозуміти, що ваш лікар некомпетентний

Знайти професіонала у будь-якій справі непросто. А в медицині — важче подвійно, особливо якщо раніше вже натикалися на шарлатанів.

Лікувати важко

Деякі з них лякають страшними неіснуючими діагнозами, інші нав'язують непотрібні аналізи. Але ми не закликаємо до цькування лікарів. У реаліях сучасної медицини треба пам'ятати відразу кілька речей.

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По-перше, лікарі іноді змушені призначати деякі ліки, тому що вони входять до клінічних рекомендацій МОЗ та протоколів лікування. Інше питання: якщо це препарати з доведеною неефективністю, тут вибачте.

По-друге, лікареві державної поліклініки не завжди вдається повністю та всебічно опитати пацієнта та зібрати докладний анамнез через гостру нестачу часу на прийомі. Однак підкреслимо, що це не стосується інформації про історію справжнього захворювання та препарати, які приймаються. Це дійсно важливо, і про це треба пам'ятати як лікареві, так і пацієнтові.

Ознаки лікаря-шарлатана

Немає диплома про медичну освіту. Не збирає анамнез. Призначає лікування, не ґрунтуючись на інших захворюваннях, і не цікавиться, чи пацієнт п'є якісь ліки. Виписує ліки з доведеною неефективністю чи БАДи. Дає безглузді поради замість конкретної тактики лікування. Наприклад, народити, пити трав'яні збори, дихати над картоплею, щоби нога не хворіла. Не може протягом тривалого часу визначити причину симптомів та поставити діагноз. Нав'язує послуги. "Лікує" у неформальній обстановці, наприклад, у парку чи торговому центрі, а не в кабінеті клініки.

Не кожен пункт окремо свідчить про некомпетентність лікаря, наприклад, п'ятий. Іноді буває складно поставити діагноз через рідкісне захворювання. Але якщо ви зіткнулися з кількома пунктами одразу, варто задуматись про зміну фахівця.