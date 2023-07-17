Астма встречается у людей всех возрастов, но чаще всего она проявляется у детей. По данным ВОЗ, бронхиальная астма – одно из самых распространенных хронических респираторных детских заболеваний.
Также на тему Как развить у детей математическое мышление: простой способ
Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, обусловленное патологическими иммунными реакциями. В этом она похожа на аллергию, экзему или болезнь Крона, также связанные с неправильной работой иммунной системы. Основное проявление астмы – сужение просвета бронхов, из-за чего возникает сильный кашель и удушье.
Симптомы астмы
Симптомы астмы индивидуальны и могут изменяться от приступа. Наиболее распространены следующие признаки:
- Кашель, хранящийся долгое время. Часто это ранний и единственный симптом заболевания.
- Появление или обострение приступов кашля ночью или после физической активности.
- Нарушение сна, бессонница, чувство нехватки воздуха.
- Общая слабость, пониженная активность ребенка, жалобы на скорую утомляемость.
- Учащенное дыхание и одышка, сопровождающиеся ощущением сжатия или боли в груди.
- Характерны хрипы и дыхание со свистом.
- Спазм мышц шеи и межреберных мышц во время дыхания, втягивание живота при вдохе. В некоторых случаях наблюдается подъем и опускание плеч.
У детей до 1 года, кроме вышеупомянутых признаков бронхиальной астмы, могут отмечаться потеря аппетита или характерное "кряхтение" во время кормления.
Что может помочь в диагностике астмы
Существуют состояния, которые могут усиливать течение астмы у детей, и выглядеть точно как астматические приступы. К таким состояниям относятся сезонная аллергия, кислотный рефлюкс, вирусные или бактериальные инфекции, проблемы с сердцем.
Ответы на эти вопросы помогут врачу правильно поставить диагноз:
- Как часто ребенок кашляет или хрипит в течение недели?
- Влияют ли эти симптомы на повседневную активность?
- Кашель или хрипы будят вашего ребенка ночью?
- Какое лекарство, включая пищевые добавки или гомеопатическое лечение, принимал ребенок. Они облегчали состояние?
- Есть ли у кого-нибудь из членов семьи в анамнезе астма, аллергия или другие респираторные заболевания?
Детям в возрасте от 7 лет врач может назначить разные тесты на астму. Чаще это спирометрия – исследование функции легких. Во время процедуры ребенок дышит в устройство, которое показывает, есть ли закупорка дыхательных путей. Другой тест оценивает уровень воспаления дыхательных путей, фиксируя, сколько оксида азота выдыхает малыш.