Астма встречается у людей всех возрастов, но чаще всего она проявляется у детей. По данным ВОЗ, бронхиальная астма – одно из самых распространенных хронических респираторных детских заболеваний.

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Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, обусловленное патологическими иммунными реакциями. В этом она похожа на аллергию, экзему или болезнь Крона, также связанные с неправильной работой иммунной системы. Основное проявление астмы – сужение просвета бронхов, из-за чего возникает сильный кашель и удушье.

Симптомы астмы

Симптомы астмы индивидуальны и могут изменяться от приступа. Наиболее распространены следующие признаки:

Кашель, хранящийся долгое время. Часто это ранний и единственный симптом заболевания.

Появление или обострение приступов кашля ночью или после физической активности.

Нарушение сна, бессонница, чувство нехватки воздуха.

Общая слабость, пониженная активность ребенка, жалобы на скорую утомляемость.

Учащенное дыхание и одышка, сопровождающиеся ощущением сжатия или боли в груди.

Характерны хрипы и дыхание со свистом.

Спазм мышц шеи и межреберных мышц во время дыхания, втягивание живота при вдохе. В некоторых случаях наблюдается подъем и опускание плеч.

У детей до 1 года, кроме вышеупомянутых признаков бронхиальной астмы, могут отмечаться потеря аппетита или характерное "кряхтение" во время кормления.

Что может помочь в диагностике астмы

Существуют состояния, которые могут усиливать течение астмы у детей, и выглядеть точно как астматические приступы. К таким состояниям относятся сезонная аллергия, кислотный рефлюкс, вирусные или бактериальные инфекции, проблемы с сердцем.

Ответы на эти вопросы помогут врачу правильно поставить диагноз:

Как часто ребенок кашляет или хрипит в течение недели?

Влияют ли эти симптомы на повседневную активность?

Кашель или хрипы будят вашего ребенка ночью?

Какое лекарство, включая пищевые добавки или гомеопатическое лечение, принимал ребенок. Они облегчали состояние?

Есть ли у кого-нибудь из членов семьи в анамнезе астма, аллергия или другие респираторные заболевания?

Детям в возрасте от 7 лет врач может назначить разные тесты на астму. Чаще это спирометрия – исследование функции легких. Во время процедуры ребенок дышит в устройство, которое показывает, есть ли закупорка дыхательных путей. Другой тест оценивает уровень воспаления дыхательных путей, фиксируя, сколько оксида азота выдыхает малыш.