Как проверить эффективность лекарства: пошаговая инструкция
Источник:FDA
В каждой стране много препаратов, которые не только ничего не лечат, но могут быть опасными для людей.
Почему нужно проверять лекарство
Лекарство – это тоже бизнес, а их производителям выгодно зарабатывать на препаратах, пока люди болеют. Особенно прибыльной считается продажа не слишком эффективного лекарства или продажа БАДов здоровым людям, которые хотят стать еще здоровее.
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Кроме того, медицина постоянно двигается вперед, а на смену старым препаратам приходят новые и более эффективные. Только многие врачи и сами пациенты не готовы отказаться от "проверенных временем" лекарств. Обычно старые препараты еще дешевле, поэтому проверять их эффективность никто не спешит.
С каждым годом люди все больше хотят вылечить все и сразу одной таблеткой, поэтому на фармацевтическом рынке появляется "волшебное" лекарство, которое может вылечить все болезни и буквально омолодить человека на 20 лет.
Также бывают препараты-подделки, лекарства с аллергенами и незнакомыми ингредиентами. По всем перечисленным причинам лекарство важно проверять на подлинность, эффективность и состав.
Пошаговый план проверки лекарств
Узнать о действующем веществе в Госреестры лекарственных средств по торговому названию препарата. Проверить дату регистрации и дату ее окончания, а также регистрационный номер – это поможет избежать покупки подделки.
Перевести название действующего вещества на английский язык.
Почитать информацию о побочных действиях и исследованиях этого вещества на сайтах drugs.com да fda.gov.
Поискать аналоги, то есть дженерики препарата, в "Оранжевая книга" где собраны лекарственные продукты, одобренные Управлением санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов.