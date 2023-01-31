Як перевірити ефективність ліків: покрокова інструкція

У кожній країні є багато препаратів, які не тільки нічого не лікують, але можуть бути небезпечними для людей.

Чому потрібно перевіряти ліки

Ліки – це теж бізнес, а їх виробникам вигідно заробляти на препаратах, поки люди хворіють. Особливо прибутковим вважається продаж не надто ефективних ліків або продаж БАДів здоровим людям, які хочуть стати ще здоровішими.

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Крім того, медицина постійно рухається вперед, а на зміну старим препаратам приходять нові та ефективніші. Тільки багато лікарів і самі пацієнти не готові відмовитися від "перевірених часом" ліків. Зазвичай старі препарати ще й дешевші, тому перевіряти їхню ефективність ніхто не поспішає.

З кожним роком люди все більше хочуть вилікувати все й одразу однією таблеткою, тому на фармацевтичному ринку з'являються "чарівні" ліки, які можуть вилікувати усі хвороби та буквально омолодити людину на 20 років.

Також бувають препарати-підробки, ліки з алергенами та незнайомими інгредієнтами. Через всі перелічені причини ліки важливо перевіряти на справжність, ефективність і склад.

Покроковий план перевірки ліків