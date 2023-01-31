Як перевірити ефективність ліків: покрокова інструкція
Джерело:FDA
У кожній країні є багато препаратів, які не тільки нічого не лікують, але можуть бути небезпечними для людей.
Чому потрібно перевіряти ліки
Ліки – це теж бізнес, а їх виробникам вигідно заробляти на препаратах, поки люди хворіють. Особливо прибутковим вважається продаж не надто ефективних ліків або продаж БАДів здоровим людям, які хочуть стати ще здоровішими.
Також на тему: Найпопулярніше знеболювальне виявилося неефективним проти більшості видів болю
Крім того, медицина постійно рухається вперед, а на зміну старим препаратам приходять нові та ефективніші. Тільки багато лікарів і самі пацієнти не готові відмовитися від "перевірених часом" ліків. Зазвичай старі препарати ще й дешевші, тому перевіряти їхню ефективність ніхто не поспішає.
З кожним роком люди все більше хочуть вилікувати все й одразу однією таблеткою, тому на фармацевтичному ринку з'являються "чарівні" ліки, які можуть вилікувати усі хвороби та буквально омолодити людину на 20 років.
Також бувають препарати-підробки, ліки з алергенами та незнайомими інгредієнтами. Через всі перелічені причини ліки важливо перевіряти на справжність, ефективність і склад.
Покроковий план перевірки ліків
Дізнатися про діючу речовину в Держреєстрі лікарських засобів за торговою назвою препарату. Перевірити дату реєстрації та дату її закінчення, а також реєстраційний номер – це допоможе уникнути купівлі підробки.
Перекласти назву діючої речовини англійською мовою.
Почитати інформацію про побічні дії та дослідження цієї речовини на сайтах drugs.com та fda.gov.
Пошукати аналоги, тобто дженерики препарату, в "Помаранчевій книзі", де зібрані лікарські продукти, схвалені Управлінням санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів.