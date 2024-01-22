"Последнее, что я видел – это обломки": как происходит реабилитация незрячих

Сейчас в мировой медицине не только гражданские, но и военные учатся заново ориентироваться в пространстве и ощущать окружающий мир на ощупь. В Украине помогают в этом специалисты Национального реабилитационного Центра НЕСЛОМНЫЕ (UNBROKEN). Рассказываем историю одного из несокрушимых пациентов, Александра, потерявшего зрение на поле боя.

Незрячие люди в Украине

В Украине продолжает расти количество людей с нарушением зрения. Так, по данным НЗСУ в 2022 году лиц с диагнозами слепота или снижение зрения было на 12% больше, чем в 2021. В прошлом году только за 7 месяцев врачи зафиксировали почти такое же количество, как за полный 2022 год – это 19 336 пациентов. 24 Канал.

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На мировом уровне проблематика поднялась еще 7 лет назад, когда для привлечения внимания к вопросам реабилитации незрячих ВОЗ выступила с инициативой "Реабилитация 2030: призыв к действию". Тогда впервые была акцентирована на профилактике слепоты, восстановлении зрения и значении реабилитационных услуг как неотъемлемого компонента офтальмологической помощи.

Истрия реабилитации незрячего военного

Александр Юрченко – 36-летний доброволец из города Прилуки, что на Черниговщине. Тяжелое ранение воин получил в конце ноября 2023 года - на Купянском направлении. Это был минометный обстрел. Александр помнит, как почувствовал, что ему посекло руки и лицо, а в глазах почернело. Чтобы выжить, ему пришлось наугад выбираться из-под обстрела.

Александр Юрченко “Я не понимал, сколько времени был обстрел до ранения, но это точно было после первого залпа. После него еще было 2 прихода. Помню, как прилетело максимум в метре от меня. Я видел этот прилет, эти обломки, летевшие мне в глаза”

После обстрела защитнику показалось, что он видел еще минут десять. Удар пришелся на правую сторону, глаза очень щемели. Александр упал на землю, рука занемела – думал потерял и ее, но нет. Настолько был сильный удар. Двумя руками открыл левый глаз, но уже ничего не видел и не понимал, куда идти.



Реабилитация военного Александра / Фото UNBROKEN

По рации Александр сообщил побратимам, что с ним произошло, и по совету тех ждал, когда за ним придут. Через некоторое время Александр стал замерзать и понял – нужно двигаться. Рюкзака и автомата уже не нашел, потому встал и ушел без них. Вслепую. По лесопосадке. Чудом наткнулся на блиндаж "своих".

Что самое интересное – по дороге я не врезался ни в одно дерево. Набрел на тропинку, повернул направо и уже услышал, как собратья шепчут залезть в блиндаж,

– поделился несокрушимый защитник.

Собратья сразу оказали Александру первую медицинскую помощь, наложили повязки на глаза и руки. Куда впервые эвакуировали, раненый не помнит, но сказали, что не специализируются на таких травмах. Дальше была дорога в Харьков, где врач сообщил: "при вашем ранении ничем не могу помочь". Три дня в Харькове и дальше Александра повезли на Львов. В военном госпитале ему дали трость, приходили из организации помощи незрящим людям – помогли настроить телефон на специальные возможности. Говорит, что даже не спрашивал, снова будет видеть. Потому что, мол, сразу понял, что навсегда потерял зрение.

"Я не из сдаваемых. Жизнь продолжается", – говорит Александр Юрченко уже в Центре НЕСЛОМНЫЕ, где проходит реабилитацию и адаптируется к жизни в новых обстоятельствах. Сейчас с ним работает эрготерапевт, составляющий индивидуальную программу занятий для пациента. Вместе со специалистом, защитник учится ориентироваться в пространстве, узнавать бытовые предметы, даже пользоваться компьютером и интерактивной клавиатурой.

Александр Юрченко “Хочу держать равновесие – не ходить налево-направо, а по прямой. Потому что пока не очень удается. Это моя самая большая мотивация продолжать лечиться. Я уже чувствую, как приближаюсь к двери. Если по одному маршруту пройти 4-5 раз, запоминаю его. А еще сейчас могу лучше наощупь нащелкать на клавиатуре, чем когда-нибудь зрячим мог бы”.

Реабилитация незрячих в Украине

Реабилитация незрячих – сейчас очень нужное направление. Раненых защитников, частично или полностью потерявших зрение, с каждым днем войны все больше. По данным Национальной службы здоровья Украины, только с февраля 2022 года по июль 2023 года 38 870 людям впервые был поставлен диагноз, связанный со слепотой и снижением зрения.

Согласно отчету Программы развития ООН (UNDP) в Украине "Реабилитация людей с нарушениями зрения: анализ ситуации", в Украине:

отсутствуют четко определенный перечень и порядок предоставления реабилитационных услуг людям с нарушением зрения;

отсутствуют услуги реабилитации на уровне общины и концептуальное видение их организации и финансирования;

нехватка соответственно подготовленного персонала для работы с людьми с нарушением зрения.

Вместе с тем, в высших учебных заведениях до сих пор нет сертифицированных учебных программ по подготовке физических и эрготерапевтов для работы именно с незрячими пациентами.

Специалисты реабилитационных центров самостоятельно разрабатывать такие программы. Наработать их специалистам Центра НЕСЛОМНО удается в рамках совместного с Программой развития ООН (UNDP) проекта "Увидим победу: программа реабилитации для людей с нарушениями зрения", который удалось реализовать при финансовой поддержке Правительства Японии. В рамках проекта было приобретено специальное оборудование для восстановления и адаптации пациентов, а также наработана новая модель реабилитации.



Во время реабилитации люди учатся новым навыкам / Фото UNBROKEN

Модель содержит работу по адаптации и развитию жизненно необходимых в новых условиях навыков, таких как ориентировка в пространстве, мобильность, ведение домашнего хозяйства, использование телефона и компьютера. Такой подход в реабилитации требуется не только для помощи людям с инвалидностью, но и для самой профилактики инвалидности. Кроме того, в рамках проекта с ПРООН для Центра НЕСЛОМНЫ:

предоставят оборудование для глазного протезирования;

обеспечат обучение офтальмологов-протезистов, физиотерапевтов и психолога.

Все это свидетельствует о комплексном подходе и создании условий для реабилитации пациентов с нарушениями зрения.

"Для меня сейчас все начинается сначала. Начинаем ходить, учиться, скоро и зубы будут прорезаться", – в шутку делится Александр. Другим людям с похожим ранением Несокрушимый желает не казаться и не падать духом, потому что украинцы – "казаки рода, которому нет перевода".

Справка: Проект "Увидим победу: программа реабилитации людей с нарушениями зрения" реализована БУ "Медицинские инновации" при поддержке UNDP в рамках проекта "Содействие безопасности людей в Украине путем реагирования на многомерный кризис, вызванный войной" при финансовой поддержке Правительства Японии.

