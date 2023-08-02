Как продолжить половой акт: действенные советы

Продолжительность полового акта в разных парах зависит от многих факторов. Мужчины часто волнуются по этому вопросу, а тревога только усугубляет положение дел.

Итак, рассказываем, какие неочевидные факторы могут влиять на продолжительность секса. Но имеющиеся способы продлить половой акт.

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Что влияет на продолжительность секса у мужчин

. Продолжительность секса в разных парах (от проникновения до оргазма у мужчины) зависит минимум от трех факторов и составляет от 30 секунд до 45 минут.

• Сколько времени не было полового контакта?

• Состояние здоровья.

• Насколько тяжел был день.

Как продолжить половой акт Если же вам кажется, что вы слишком быстро кончаете, сначала исключите наличие фактора, приведенного выше. И, может быть, вам будет полезно сходить на шоппинг в секс-шоп. Первая вещь, которая поможет продлить половой акт – спрей, салфетки или лубрикант с компонентами, притупляющими чувствительность. В состав таких средств может входить бензокаин или экстракты растений: имбиря, мяты, женьшеня и другие.

Что купить в сексшопе, чтобы продлить половой акт

Попробуйте спреи и лубриканты с пролонгирующим действием. Экспериментируйте, если определенное средство не слишком помогло вам, то стоит попробовать другой, в составе которого есть более сильные компоненты.

Второй способ – воспользоваться эрекционным кольцом. Это специальные кольца из мягкого, хорошо тянущегося силикона. Кольцо надевается у основания пениса и немного давит на него. От этого отлив крови от головки пениса прекращается, и эрекция длится дольше.

Более того, можно купить кольца с пузырьками для стимуляции клитора и виброрежимом. Такая игрушка не только продолжит половой акт, но доставит дополнительное удовольствие партнерше.

Также продлить секс можно и регулярными тренировками.