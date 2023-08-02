Як продовжити статевий акт: дієві поради
2 серпня 2023, 22:40Читать новость на русском
Тривалість статевого акту в різних парах залежить від багатьох факторів. Чоловіки часто хвилюються щодо цього питання, а тривога лише погіршує стан справ.
Тож, розповідаємо, які неочевидні фактори можуть впливати на тривалість сексу. Та які існують способи продовжити статевий акт.
Дивіться також Чоловіки теж імітують оргазм: для чого вони це роблятьДовідково. Тривалість сексу в різних парах (від проникнення до оргазму у чоловіка) залежить мінімум від трьох факторів і складає від 30 секунд до 45 хвилин.
Що впливає на тривалість сексу у чоловіків
• Скільки часу не було статевого контакту.
• Стан здоров'я.
• Наскільки важчим був день.
Як продовжити статевий актЯкщо ж вам здається, що ви занадто швидко кінчаєте, спершу виключіть наявність факторі, що наведені вище. І, можливо, вам буде корисно сходити на шопінг у секс-шоп. Перша річ, яка допоможе продовжити статевий акт – спрей, серветки чи лубрикант з компонентами, які притуплюють чутливість. В склад таких засобів може входити бензокаїн або ж екстракти рослин: імбиру, м'яти, женьшеню та інші.
Що купити у сексшопі, щоб продовжити статевий акт
- Спробуйте спреї та лубриканти з пролонгуючої дією. Експериментуйте, якщо певний засіб не надто допоміг вам, то варто спробувати інший, в складі якого є сильніші компоненти.
- Другий спосіб – скористатися ерекційним кільцем. Це спеціальні кільця з м'якого силікону, який добре тягнеться. Кільце надягається біля основи пеніса та трішки тисне на нього. Від цього відлив крові від голівки пеніса припиняється та ерекція триває довше.
- Ба більше, можна купити кільця з пухирцями для стимуляції клітора та віброрежимом. Така іграшка не лише продовжить статевий акт, але принесе додаткове задоволення партнерці.