Як продовжити статевий акт: дієві поради

Тривалість статевого акту в різних парах залежить від багатьох факторів. Чоловіки часто хвилюються щодо цього питання, а тривога лише погіршує стан справ.

Тож, розповідаємо, які неочевидні фактори можуть впливати на тривалість сексу. Та які існують способи продовжити статевий акт.

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Що впливає на тривалість сексу у чоловіків

. Тривалість сексу в різних парах (від проникнення до оргазму у чоловіка) залежить мінімум від трьох факторів і складає від 30 секунд до 45 хвилин.

• Скільки часу не було статевого контакту.

• Стан здоров'я.

• Наскільки важчим був день.

Як продовжити статевий акт Якщо ж вам здається, що ви занадто швидко кінчаєте, спершу виключіть наявність факторі, що наведені вище. І, можливо, вам буде корисно сходити на шопінг у секс-шоп. Перша річ, яка допоможе продовжити статевий акт – спрей, серветки чи лубрикант з компонентами, які притуплюють чутливість. В склад таких засобів може входити бензокаїн або ж екстракти рослин: імбиру, м'яти, женьшеню та інші.

Що купити у сексшопі, щоб продовжити статевий акт

Спробуйте спреї та лубриканти з пролонгуючої дією. Експериментуйте, якщо певний засіб не надто допоміг вам, то варто спробувати інший, в складі якого є сильніші компоненти.

Другий спосіб – скористатися ерекційним кільцем. Це спеціальні кільця з м'якого силікону, який добре тягнеться. Кільце надягається біля основи пеніса та трішки тисне на нього. Від цього відлив крові від голівки пеніса припиняється та ерекція триває довше.

Ба більше, можна купити кільця з пухирцями для стимуляції клітора та віброрежимом. Така іграшка не лише продовжить статевий акт, але принесе додаткове задоволення партнерці.

Також продовжити секс можна й регулярними тренуваннями.