Как правильно расчесывать волосы

Если на вашем гребешке остается много волос, возможно, дело не в дефиците витаминов или проблемах с гормонами, а в том, что неправильно расчесываетесь.

Волосы необходимо ежедневно расчесывать даже если у вас короткая стрижка. Во время этого вы распределяете по всей длине волос жиры, производящие сальные железы в волосяных фолликулах для здоровья и блеска волос. Также бережное расчесывание обеспечивает массаж кожи головы, что стимулирует кровоток для роста волос.

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Кроме того, это помогает удалить выпавшие волосы. Потому что в норме мы ежедневно теряем 50 – 60 волос.

Долгое время существовал миф, что нужно делать не менее 100 движений расчески ежедневно, однако специалисты Американской академии дерматологии уверены, что это слишком много, поскольку слишком частое расчесывание способствует выпадению волос.

Как правильно расчесывать мокрые волосы

Сразу после мытья наши волосы очень уязвимы, поэтому их можно расчесывать только расческой с широкими зубцами, или щеткой.

Начните расчесывание с кончиков волос, постепенно поднимаясь на несколько сантиметров выше;

Обязательно используйте кондиционер или несмываемое средство для разглаживания, если волосы сильно спутываются после мытья;

Запутанные участки лучше разделить пальцами, а не расческой;

Не торопитесь и не двигайте расческой слишком энергично, это может повредить волосы.

Как правильно расчесывать сухие волосы

В течение дня наши волосы, особенно длинные, могут сильно запутываться, поэтому при расчесывании также необходимо проявлять осторожность, чтобы не повредить их структуру и не вырвать их.

Начинайте расчесывание с середины длины или на расстоянии нескольких сантиметров от кончиков волос;

Постепенно передвигайтесь к корням волос, расчесывая его снизу вверх по всей длине;

Запутанности лучше аккуратно расправлять пальцами, а не расческой, или с помощью мытья с кондиционером.

Если ваши волосы стали слишком сухими, ломкими и выпадают больше чем обычно даже при правильном уходе – это повод обратиться к трихологу или дерматологу.