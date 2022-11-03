Як правильно розчісувати волосся

Якщо на вашому гребінці залишається багато волосся, можливо, справа не в дефіциті вітамінів або проблемах з гормонами, а в тому, що неправильно розчісуєтесь.

Волосся необхідно щодня розчісувати навіть якщо у вас коротка стрижка. Під час цього ви розподіляєте по всій довжині волосся жири, які виробляють сальні залози у волосяних фолікулах для здоров'я та блиску волосся. Також бережне розчісування забезпечує масаж шкіри голови, що стимулює кровотік для росту волосся.

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Крім того, це допомагає видалити волосся, яке випало. Тому що у нормі ми щодня втрачаємо 50 – 60 волосин.

Довгий час існував міф про те, що потрібно робити щонайменше 100 рухів гребінця щодня, проте фахівці Американської академії дерматології впевнені, що це забагато, оскільки занадто часте розчісування сприяє випаданню волосся.

Як правильно розчісувати мокре волосся

Відразу після миття наше волосся дуже вразливе, тому його можна розчісувати тільки гребінцем з широкими зубцями, або щіткою.

Почніть розчісування з кінчиків волосся, поступово піднімаючись на кілька сантиметрів вище;

Обов'язково використовуйте кондиціонер або незмивний засіб для розгладження, якщо волосся сильно сплутується після миття;

Заплутані ділянки краще розділити пальцями, а не гребінцем;

Не поспішайте і не рухайте гребінцем занадто енергійно, це може пошкодити волосся.

Як правильно розчісувати сухе волосся

Протягом дня наше волосся, особливо довге, може сильно заплутуватися, тому при розчісуванні також необхідно виявляти обережність, щоб не пошкодити його структуру і не вирвати його:

Починайте розчісування із середини довжини або на відстані кількох сантиметрів від кінчиків волосся;

Поступово пересувайтеся до коріння волосся, розчісуючи його знизу вгору по всій довжині;

Заплутаності краще акуратно розправляти пальцями, а не гребінцем, або за допомогою миття з кондиціонером.

Якщо ваше волосся стало занадто сухим, ламким і випадає більше ніж зазвичай навіть при правильному догляді – це привід звернутися до трихолога або дерматолога.