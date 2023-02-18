Можно ли вылечить подагру без лекарств

Без лекарства вылечить подагру не удастся. Правильно подобранная терапия – самый эффективный способ избежать приступов заболевания.

Подагра – это форма артрита, которая вызывает внезапную сильную боль в суставах. Она возникает когда мочевая кислота скапливается в организме и образует кристаллы в суставах. Это приводит к боли, отеку, покраснению и скованности движений в суставе.

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Какие препараты назначают для лечения подагры

Для лечения подагры существуют два типа лекарства, которые действуют на различные проблемы:

Первый тип уменьшает воспаление и боль во время приступа подагры. К таким лекарствам относятся нестероидные противовоспалительные препараты, колхицин и кортикостероиды.

уменьшает воспаление и боль во время приступа подагры. К таким лекарствам относятся нестероидные противовоспалительные препараты, колхицин и кортикостероиды. Второй тип помогает предотвратить осложнения подагры путем снижения количества мочевой кислоты в крови. К этому типу относят лекарства, которые блокируют выработку мочевой кислоты – аллопуринол и фебуксостат, и препараты, улучшающие выведение мочевой кислоты, например пробенецид.

Что можно сделать самому

Какой тип терапии подходит в конкретном случае, зависит от частоты приступов и выраженности симптомов, а также от других проблем со здоровьем.

Также важен здоровый образ жизни. Вот что можно сделать: