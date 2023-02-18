Чи можна вилікувати подагру без ліків
18 лютого 2023, 17:54Читать новость на русском
Джерело:Cleveland Clinic
Без ліків вилікувати подагру не вдасться. Правильно підібрана терапія – найефективніший спосіб уникнути нападів захворювання.
Подагра – це форма артриту, яка викликає раптовий сильний біль у суглобах. Вона виникає коли сечова кислота накопичується в організмі і утворює кристали в суглобах. Це призводить до болю, набряку, почервоніння та скутості рухів у суглобі.
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Які препарати призначають для лікування подагри
Для лікування подагри існують два типи ліків, які діють на різні проблеми:
- Перший тип зменшує запалення та біль під час нападу подагри. До таких ліків відносять нестероїдні протизапальні препарати, колхіцин та кортикостероїди.
- Другий тип допомагає запобігти ускладненням подагри шляхом зниження кількості сечової кислоти в крові. До цього типу відносять ліки, які блокують вироблення сечової кислоти, – алопуринол і фебуксостат, і препарати, що покращують виведення сечової кислоти, наприклад, пробенецид.
Що можна зробити самому
Також важливим є здоровий спосіб життя. Ось що можна зробити:
- обмежити вживання алкоголю та напоїв з доданим цукром. Натомість потрібно надавати перевагу воді, чаю, молоку, у тому числі рослинному;
- постаратися обмежити продукти з високим вмістом сечової кислоти, наприклад, червоне м'ясо, печінку, морепродукти;
- регулярно займатися спортом та підтримувати здорову вагу. Краще вибирати активність із низьким рівнем впливу на суглоби, таку як ходьба, їзда на велосипеді та плавання.