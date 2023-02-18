Чи можна вилікувати подагру без ліків

Без ліків вилікувати подагру не вдасться. Правильно підібрана терапія – найефективніший спосіб уникнути нападів захворювання.

Подагра – це форма артриту, яка викликає раптовий сильний біль у суглобах. Вона виникає коли сечова кислота накопичується в організмі і утворює кристали в суглобах. Це призводить до болю, набряку, почервоніння та скутості рухів у суглобі.

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Які препарати призначають для лікування подагри

Для лікування подагри існують два типи ліків, які діють на різні проблеми:

Перший тип зменшує запалення та біль під час нападу подагри. До таких ліків відносять нестероїдні протизапальні препарати, колхіцин та кортикостероїди.

зменшує запалення та біль під час нападу подагри. До таких ліків відносять нестероїдні протизапальні препарати, колхіцин та кортикостероїди. Другий тип допомагає запобігти ускладненням подагри шляхом зниження кількості сечової кислоти в крові. До цього типу відносять ліки, які блокують вироблення сечової кислоти, – алопуринол і фебуксостат, і препарати, що покращують виведення сечової кислоти, наприклад, пробенецид.

Що можна зробити самому

Який тип терапії підходить у конкретному випадку, залежить від частоти нападів та вираженості симптомів, а також наявності інших проблем зі здоров'ям.

Також важливим є здоровий спосіб життя. Ось що можна зробити: