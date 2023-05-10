Чтобы гормоны были в норме: как влиять на уровень серотонина, дофамина и эндорфина

10 мая 2023, 18:33
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Врач Дина Крылова

На наше эмоциональное состояние оказывают большое влияние внешние факторы. Не все мы в состоянии контролировать. есть события, не зависящие от нас. Но это влияет на разные процессы в организме, в том числе и на гормоны.

Эндокринолог Дина Крылова рассказала, как позаботиться о гормонах. Вам осталось только выполнить рекомендации.

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Гормоны в нашем организме отвечают за эмоции, самочувствие, физическое состояние. Хвалите себя за микродела, за маленькие победы, за любые ритуалы, которые вы совершаете для себя. За утренний кофе и прогулку, за каждое приготовленное блюдо,
– посоветовала Дина Крылова.

Что хорошо для гормонов:

Дофамин:

  • ритуалы заботы о себе;
  • сбалансированный рацион;
  • празднование незначительных побед;
  • гордиться микроделами.

Эндорфин:

  • смех;
  • ароматические масла;
  • зеленый чай, травы;
  • горький шоколад, ваниль.

Окситоцин:

  • время с детьми и семьей;
  • домашние животные;
  • комплименты;
  • объятия.

Серотонин:

  • медитация;
  • дыхательные упражнения;
  • физическая нагрузка;
  • прогулка.
Автор: Анастасія Лукашевська