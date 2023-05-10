Чтобы гормоны были в норме: как влиять на уровень серотонина, дофамина и эндорфина
10 мая 2023, 18:33Читати новину українською
Источник:Врач Дина Крылова
На наше эмоциональное состояние оказывают большое влияние внешние факторы. Не все мы в состоянии контролировать. есть события, не зависящие от нас. Но это влияет на разные процессы в организме, в том числе и на гормоны.
Эндокринолог Дина Крылова рассказала, как позаботиться о гормонах. Вам осталось только выполнить рекомендации.
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Гормоны в нашем организме отвечают за эмоции, самочувствие, физическое состояние. Хвалите себя за микродела, за маленькие победы, за любые ритуалы, которые вы совершаете для себя. За утренний кофе и прогулку, за каждое приготовленное блюдо,
– посоветовала Дина Крылова.
Что хорошо для гормонов:
Дофамин:
- ритуалы заботы о себе;
- сбалансированный рацион;
- празднование незначительных побед;
- гордиться микроделами.
Эндорфин:
- смех;
- ароматические масла;
- зеленый чай, травы;
- горький шоколад, ваниль.
Окситоцин:
- время с детьми и семьей;
- домашние животные;
- комплименты;
- объятия.
Серотонин:
- медитация;
- дыхательные упражнения;
- физическая нагрузка;
- прогулка.