Щоб гормони були в нормі: як впливати на рівень серотоніну, дофаміну й ендорфіну

10 травня 2023, 18:33
Читать новость на русском

Джерело:

Лікарка Діна Крилова

На наш емоційний стан дуже впливають зовнішні фактори. Не усе ми здатні контролювати. є події, які не залежать від нас. Але це впливає на різноманітні процеси в організмі, зокрема і на гормони.

Ендокринолог Діна Крилова розповіла, як подбати про гормони. Тож, вам залишилось лише виконати рекомендації. 

Дивіться також Вегетаріанство і підлітки: яким має бути раціон, щоб уникнути проблем із розвитком

Гормони у нашому організмі відповідають за емоції, самопочуття, фізичний стан. Хваліть себе за мікросправи, за маленькі перемоги, за будь-які ритуали, які ви робите для себе. За ранкову каву та прогулянку, за кожну приготовану страву,
– порадила Діна Крилова.

Що добре для гормонів:

Дофамін:

  • ритуали турботи про себе;
  • збалансований раціон;
  • святкування незначних перемог;
  • пишатися мікросправами.

Ендорфін:

  • сміх;
  • ароматичні масла;
  • зелений чай, трави;
  • гіркий шоколад, ваніль.

Окситоцин:

  • час з дітьми та сім’єю;
  • домашні тварини;
  • компліменти;
  • обійми.

Серотонін:

  • медитація;
  • дихальні вправи;
  • фізичне навантаження;
  • прогулянка.
Автор: Анастасія Лукашевська