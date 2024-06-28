Как прием витаминов влияет на продолжительность жизни: результаты большого исследования

Проведенное американскими учеными масштабное исследование оценило влияние регулярного потребления мультивитаминных комплексов на продолжительность жизни. Они проанализировали данные почти 400 тысяч американцев, чтобы выяснить, способствуют ли такие добавки снижению риска смерти.

Важность этого вопроса в том, что каждый третий взрослый в США регулярно принимает мультивитаминные комплексы, несмотря на отсутствие однозначных доказательств их эффективности в профилактике болезней.

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Новое исследование пользы витаминов

В рамках исследования, проведенного Национальными институтами здравоохранения США, было собрано 390 124 участников. Их опрашивали о частоте употребления мультивитаминов и других добавок. В качестве контрольной группы были люди, которые не используют подобные препараты.

Исследователи также учитывали ряд факторов, которые могли повлиять на результаты: пол, возраст, этническую принадлежность, уровень образования, наличие вредных привычек, индекс массы тела, семейное положение, уровень физической активности, диету и наличие рака в семейном анамнезе. Наблюдение за участниками велось с 1990 до 2020 года.

За время наблюдения умерло 164 762 человека, причинами смерти стали рак, сердечные и цереброваскулярные заболевания. Используя модель пропорциональных рисков Кокса, ученые оценили связь между приемом мультивитаминов и риском смерти за различные временные промежутки.

Прием поливитаминов повышает риск смерти

Анализ показал, что женщины с высшим образованием чаще всего прибегали к ежедневному приему мультивитаминов. Также выявлено, что люди, принимающие добавки, в среднем имели более низкий индекс массы тела и более сбалансированное питание. Этническая принадлежность и наличие рака в семейном анамнезе не повлияли на результаты.

Согласно объединенному анализу, участники, которые регулярно употребляют мультивитаминные добавки, демонстрировали немного более высокий риск смерти по сравнению с теми, кто их не принимал, с относительным риском 1,04 (4%)., Однако этот показатель был близким к 1,0 при рассмотрении смертности от всех причин, сердечных заболеваний _COPY2 рака и цереброваскулярных болезней.

Ученые также обнаружили, что связь между приемом мультивитаминов и риском смерти была более выраженной среди людей моложе 55 лет, курильщиков и лиц с нормальным индексом массы тела, с относительными рисками 1,15, 1,10, 1,09 и 1, 10 соответственно.

В заключение, когортное исследование показало, что регулярный прием мультивитаминов не ассоциировался с уменьшением риска смерти. Напротив, использование таких препаратов, связано с незначительным увеличением вероятности смерти на 4%.

Это исследование еще одно важное подтверждение, что почти всем людей не нужны БАДы. И лучше витамины получать из пищи, поэтому не тратьте зря средства на разрекламированные препараты, которые потенциально могут вам навредить.