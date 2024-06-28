Як приймання вітамінів впливає на тривалість життя: результати великого дослідження

Проведене американськими вченими масштабне дослідження оцінило вплив регулярного споживання мультивітамінних комплексів на тривалість життя. Вони проаналізували дані майже 400 тисяч американців, щоб з'ясувати, чи такі добавки сприяють зниженню ризику смерті.

Важливість цього питання в тому, що кожен третій дорослий у США регулярно приймає мультивітамінні комплекси, попри відсутність однозначних доказів їхньої ефективності у профілактиці хвороб.

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Нове дослідження користі вітамінів

В рамках дослідження, проведеного Національними інститутами охорони здоров'я США, було зібрано 390 124 учасників. Їх опитували про частоту вживання мультивітамінів та інших добавок. Як контрольна група були люди, які не використовують подібні препарати.

Дослідники також враховували низку факторів, які могли вплинути на результати: стать, вік, етнічну приналежність, рівень освіти, наявність шкідливих звичок, індекс маси тіла, сімейний стан, рівень фізичної активності, дієту та наявність раку в сімейному анамнезі. Спостереження за учасниками велося з 1990 до 2020 року.

За час спостереження померло 164 762 особи, причинами смерті стали рак, серцеві та цереброваскулярні захворювання. Використовуючи модель пропорційних ризиків Коксу, вчені оцінили зв'язок між прийманням мультивітамінів і ризиком смерті за різні часові проміжки.

Приймання полівітамінів підвищує ризик смерті

Аналіз показав, що жінки з вищою освітою найчастіше вдавалися до щоденного приймання мультивітамінів. Також виявлено, що люди, які приймають добавки, в середньому мали нижчий індекс маси тіла та більш збалансоване харчування. Етнічна приналежність і наявність раку в сімейному анамнезі не вплинули на результати.

Згідно з об'єднаним аналізом, учасники, які регулярно вживають мультивітамінні добавки, демонстрували трохи вищий ризик смерті порівняно з тими, хто їх не приймав, з відносним ризиком 1,04 (4%). Однак цей показник був близьким до 1,0 при розгляді смертності від усіх причин, серцевих захворювань, раку та цереброваскулярних хвороб.

Вчені також виявили, що зв'язок між прийманням мультивітамінів та ризиком смерті був вираженішим серед людей молодше 55 років, курців та осіб з нормальним індексом маси тіла, з відносними ризиками 1,15, 1,10, 1,09 та 1, 10 відповідно.

На закінчення, когортне дослідження показало, що регулярне приймання мультивітамінів не асоціювався зі зменшенням ризику смерті. Навпаки, використання таких препаратів, пов'язане з незначним збільшенням ймовірності смерті на 4%.

Це дослідження ще одне важливе підтвердження, що майже всім людей не потрібні БАДи. І краще вітаміни отримувати з їжі, тому не витрачайте даремно кошти на розрекламовані препарати, які потенційно можуть вам нашкодити.