Продолжаем разбираться, как правильно подготовиться к сдаче анализов. Какие препараты можно принимать? Стоит ли пить витамины или бегать марафон накануне? Как влияет праздничный ужин на результаты? Разобрался 24 Канал ссылкой на National Library of Medicine.

Прием лекарств перед анализами: нужно отменять или нет?

Единого правила нет: все зависит от конкретного препарата. Любые лекарства могут по-разному влиять на лабораторные показатели. Поэтому обязательно сообщите врачу и работникам лаборатории обо всем, что принимаете, даже если это привычные средства.

Некоторые лекарства стоит принимать непосредственно перед анализом – это часть диагностического процесса. Например, статины специально снижают уровень "плохого" холестерина, и липидограмму оценивают на фоне их регулярного приема. Левотироксин также не стоит пропускать, но анализ на Т4 рекомендуется сдавать, еще не приняв утреннюю дозу препарата.

Не прекращайте прием жизненно необходимых лекарств: препараты от давления, инсулин, антикоагулянты (например, варфарин) нельзя отменять перед сдачей анализов.

Некоторые медикаменты могут изменять результаты анализов как побочный эффект – например, курс антидепрессантов иногда повышает показатели печеночных ферментов. Однако отказываться от них перед анализами не нужно.

Лучше – проконсультироваться с врачом относительно того, стоит ли принимать "утреннюю" таблетку до или после сдачи крови. Запивать лекарства следует только чистой водой, без чая, кофе или сока.

Витамины и БАДы: действительно ли они влияют на результаты?

Специалисты рекомендуют за несколько дней до сдачи анализов отказаться от употребления витаминов, БАДов и минеральных комплексов.

Растительные и минеральные добавки часто влияют на результаты лабораторной диагностики. Например, биотин, который часто встречается в добавках для красоты, может искажать результаты анализов на гормоны, некоторые сердечные показатели и даже онкомаркеры.

Витамин С влияет на показатели глюкозы, лейкоцитов и другие результаты анализов крови и мочи. Креатин из спортивных добавок повышает уровень креатинина, из-за чего врач может ошибочно подозревать болезни почек.

Лучше прекратить прием БАДов, витаминных и фитопрепаратов минимум за несколько дней до сдачи крови – это поможет избежать ложных результатов и ненужного волнения.

Как питание влияет на анализы?

Советы зависят от типа исследования, но главное правило – придерживайтесь привычного рациона. Не стоит впадать в крайности: ни строго ограничивать себя ради "красивых" цифр, ни устраивать гастрономический праздник.

Если все же не удержались и полакомились тортом или шашлыком, поможет ночное голодание: 8 – 12 часов обычно достаточно, чтобы организм переварил пищу и анализы были корректными. Однако, например, уровень мочевой кислоты может оставаться повышенным даже после этого периода, в отличие от креатинина, который быстрее нормализуется.

Если переели или изменили привычный режим питания, лучше перенести анализы – так результаты будут более объективны.

Можно ли тренироваться или бегать марафон?

Перед сдачей анализов не рекомендуется нагружать себя необычной физической активностью. Марафоны, интенсивные тренировки и многочасовой хайкинг могут существенно влиять на результаты: биохимию крови, работу печени и почек.

Для спортсменов свои "нормы", но даже им не стоит сдавать анализы сразу после соревнований или тренировок.

Лучше всего – накануне тестирования уменьшить физическую нагрузку до обычного для себя уровня.

Анализы и менструация: когда лучше сдавать?

Во время менструации возможны изменения отдельных показателей, больше всего это касается половых гормонов. Для каждого гормона существует оптимальный срок забора крови – например, анализы на ФСГ и ЛГ обычно назначают на 2 – 5 день цикла.

Менструация мало влияет на биохимию и общий анализ крови, хотя может немного снижать гемоглобин. А вот с мочой надо быть осторожными: менструальная кровь в пробе может исказить результаты, поэтому плановый анализ мочи лучше переносить, или же использовать гигиенический тампон.

Что стоит сделать перед сдачей анализов

Сообщите врачу обо всех принятых лекарствах. За 2 – 3 дня откажитесь от витаминов, БАДов и спортивных добавок. Питайтесь как обычно, не переедайте и не придерживайтесь строгих ограничений накануне. Минимизируйте необычные физические нагрузки хотя бы за сутки до анализов. Кровь можно сдавать во время менструации, а мочу лучше отложить до ее завершения.

В любом случае, если есть вопросы – уточните детали у своего врача. Именно он подскажет, как подготовиться так, чтобы результаты были максимально точными.