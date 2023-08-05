Как пережить жару: действенные и неожиданные лайфхаки

Начало августа оказалось очень жарким, а потому знать, как помочь организму нормально функционировать, несмотря на высокие показатели температуры воздуха – будет полезно всем.

Что пить в жару

Несмотря на то, что в жару часто возникает желание выпить чего-нибудь холодного, эти напитки очень плохо утоляют жажду, а из-за особенностей терморегуляции человеческого организма быстро выходят из организма. Заодно забирая с собой соль.

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То же и со сладкими напитками – их пить вообще нет смысла. Они лишь провоцируют усиление жажды и большинство из них вредны.

Ешьте правильные продукты

Пить нужно обычную воду, не сильно охлажденную. Можно подмешивать в воду лимон, мяту или фрукты. А еще лучше – не очень сладкий чай.

Когда вам жарко, организм включает терморегуляцию, выделяя пот, вымывающий из организма соль и другие микроэлементы. Поэтому важно в жару употреблять в пищу правильные продукты, которые помогут организму восстанавливать баланс микроэлементов и помогут ему бороться с обезвоживанием.

Не нужно отказывать себе в употреблении соли. Избыток соли, конечно, вреден, но летом вам это чревато только если вы едите соль пачками. Не отказывайте себе в удовольствии посолить мясо или овощи.

Большинство овощей и фруктов состоят преимущественно из воды, когда вы их едите, вы получаете не только витамины и микроэлементы, но и в определенной степени употребляете жидкость. Более того, эта самая «вода» в составе некоторых овощей и фруктов уже содержит соли, о которых мы говорили выше.

Какие продукты желательно есть в жару, из-за высокого содержания воды

огурцы – доля воды достигает 96%

помидоры – 93%

арбуз – 90%

клубника – 90%

грейпфрут – 88%

в абрикосах и яблоках также много воды – 85%,

в вишне и черешне – около 82-83%.

Не занимайтесь спортом в жару

. Попытайтесь в свой летний рацион добавить холодные супы — они содержат множество питательных веществ и одновременно пополняют водный баланс организма.

Даже если вы не представляете своей жизни без спорта, старайтесь не слишком нагружать организм в жару. Предпочитайте утренние тренировки, или занимайтесь вечером, когда жара спадет.

Если вам нужно быть на улице в жару, старайтесь передвигаться в тени. Ходите в среднем темпе, избегайте нагрузки.

Польза дневного сна

Старая добрая испанская сиеста поможет вашему организму восстановиться в жаркий день.

Несколько часов сна посреди дня – в самое жаркое время – помогут организму восстановить силы. Главное – спать в прохладном и хорошо вентилируемом помещении.

Холодный шарф

И, наконец, еще один лайфхак. В Японии многие в жару носят на шее белый шарф, который периодически смачивают холодной водой.

Этот метод, иногда называемый "японским кондиционером", весьма эффективен. Таким образом вы охлаждаете сосуды, которыми кровь поступает в головной мозг. И вы чувствуете облегчение в жару.