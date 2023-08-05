Як пережити спеку: дієві та несподівані лайфхаки

Початок серпня видався дуже спекотним, а тому знати, як допомогти організму нормально функціонувати попри високі показники температури повітря – буде корисно усім.

Що пити у спеку

Попри те, що у спеку часто виникає бажання випити чогось холодного, ці напої дуже погано втамовують спрагу, а через особливості терморегуляції людського організму, швидко виходять з організму. Заразом забираючи з собою сіль.

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Те ж саме і з солодкими напоями – їх пити узагалі немає сенсу. Вони лише провокують посилення спраги і більшість з них є шкідливими.

Їжте правильні продукти

Пити треба звичайну воду, не сильно охолоджену. Можна підмішувати у воду лимон, м'яту чи фрукти. А ще краще – не дуже солодкий чай.

Коли вам спекотно, організм вмикає терморегуляцію, виділяючи піт, який вимиває з організму сіль та інші мікроелементи. Тому важливо в спеку споживати правильні продукти, які допоможуть організму відновлювати баланс мікроелементів і допоможуть йому боротися зі зневодненням.

Не потрібно відмовляти собі в споживанні солі. Надлишок солі, звичайно, шкідливий, але влітку вам це загрожує тільки якщо ви їсте сіль пачками. Не відмовляйте собі в задоволенні посолити м'ясо або овочі.

Більшість овочів і фруктів складаються переважно з води, коли ви їх їсте, ви отримуєте не лише вітаміни та мікроелементи, а й певною мірою вживаєте рідину. Ба більше, ця сама «вода» в складі деяких овочів і фруктів уже містить солі, про які ми говорили вище.

Які продукти бажано їсти в спеку, через високий вміст води

огірки – частка води досягає 96%

помідори – 93%

кавун – 90%

полуниця – 90%

грейпфрут – 88%

в абрикосах і яблуках також багато води – 85%,

у вишні та черешні – близько 82-83%.

Не займайтесь спортом у спеку

. Спробуйте у свій літній раціон додати холодні супи — вони містять безліч поживних речовин і водночас поповнюють водний баланс організму.

Навіть якщо ви не уявляєте свого життя без спорту, намагайтеся не надто навантажувати організм у спеку. Надавайте перевагу ранковим тренуванням, або займайтесь ввечері, коли спека спаде.

Якщо вам необхідно бути на вулиці в спеку, намагайтеся пересуватися в тіні. Ходіть у середньому темпі, уникайте навантаження.

Користь денного сну

Стара добра іспанська сієста допоможе вашому організму відновитись посеред спекотного дня.

Кілька годин сну посередині дня — у найспекотніший час — допоможуть організму відновити сили. Головне — спати в прохолодному та добре вентильованому приміщенні.

Холодний шарф

І нарешті, ще один лайфхак. У Японії багато людей у спеку носять на шиї білий шарф, який періодично змочують холодною водою.

Цей метод, який іноді називають "японським кондиціонером", вельми ефективний. Таким чином ви охолоджуєте судини, якими кров надходить до головного мозку. І ви відчуваєте полегшення в спеку.