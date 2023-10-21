Почему люди грызут ногти и как с этим бороться

Часто люди начинают грызть ногти, даже не задумываясь. Этот привычный жест может быть похож на автоматическое действие, похожее на то, как мы невольно почесываем кожу при укусе комара. Так почему же мы склонны к этой привычке?

Привычка грызть ногти достаточно распространена. Около 20 – 30% взрослого населения и около 45% подростков сталкиваются с этой проблемой. Часто начинают кусать ногти и кутикулу еще в детском возрасте, и это поведение связывают с разными формами стресса и беспокойства у ребенка.

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Почему люди грызут ногти

Навязчивое желание. Сначала это может казаться временной проблемой, вызывающей только косметический дискомфорт. Однако у некоторых людей эта привычка перерастает в более серьезное состояние, известное как онихофагия. Это психическое заболевание, характеризующееся навязчивым желанием грызть ногти и кожу вокруг них.

Наслаждение. Предполагается, что кусание ногтей помогает бороться с разными эмоциями. Например, когда человек скучает, это доставляет удовольствие, потому что ему кажется, что он чем-то занят. А если, наоборот, перевозбуждение (нервничает из-за работы или не терпится что-то быстро сделать) – становится временным спасением от переполняющих эмоций.

Привычка. Начав еще в школе, человек иногда не может остановиться, потому что он уже сформировался.

Наследственность. Люди, грызущие ногти, могут быть просто генетически склонны к этой вредной привычке. Треть людей, кусающих ногти, утверждает, что кто-то в их семье тоже этим занимается.

Как с этим бороться

Какова бы ни была причина кусания ногтей, это может вызвать проблемы со здоровьем. Попадание бактерий из рук и пальцев в рот способно увеличить риск инфекции вокруг ногтя и стать причиной заболеваний зубов и десен.

Дайте себе время, чтобы избавиться от привычки. Не стоит думать, что вы перестанете грызть ногти за один день. В конце концов, отказаться от привычки сложно, и это не произойдет мгновенно. Напоминайте себе, что благодаря отказу от обкусывания ногтей у вас больше не будут болеть пальцы, а внешний вид рук станет лучше.

Используйте барьерные методы борьбы с желанием кусать ногти. Кто-то также использует специальный лак, который имеет горький вкус или обматывает кончики пальцев пластырем, одевает перчатки.

Замените процесс обкусывания ногтей другой привычкой. Если вы кусаете ногти, когда нервничаете, то попробуйте в этот момент чем-то занять руки. К примеру, можно сжимать маленький мяч, порисовать (просто хаотично чертить какие-то линии, узоры) или прогуляться.

Обратитесь за профессиональной помощью. Иногда лак или мяч для снятия напряжения не помогает. Тогда может оказаться полезной консультация психолога или психотерапевта.