Чому люди гризуть нігті та як з цим боротись

Часто люди починають гризти нігті, навіть не замислюючись. Цей звичний жест може бути схожий на автоматичну дію, схожу на те, як ми мимоволі чухаємо шкіру при укусі комара. То чому ж ми схильні до цієї звички?

Звичка гризти нігті досить поширена. Близько 20 – 30% дорослого населення і майже 45% підлітків стикаються з цією проблемою. Часто починають кусати нігті та кутикулу ще в дитячому віці, і цю поведінку пов'язують із різними формами стресу та занепокоєння у дитини.

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Чому люди гризуть нігті

Нав'язливе бажання. Спочатку це може здаватися тимчасовою проблемою, що викликає лише косметичний дискомфорт. Однак у деяких людей ця звичка переростає в серйозніший стан, відомий як оніхофагія. Це психічне захворювання, що характеризується нав'язливим бажанням гризти нігті та шкіру навколо них.

Насолода. Передбачається, що кусання нігтів допомагає боротися із різними емоціями. Наприклад, коли людина нудьгує, це приносить задоволення, тому що їй здається, що вона чимось зайнята. А якщо, навпаки, перезбудження (нервує через роботу або не терпиться щось швидко зробити) – стає тимчасовим порятунком від емоцій, що переповнюють.

Звичка. Почавши ще у школі, людина іноді не може зупинитися, бо вона вже сформувалася.

Спадковість. Люди, що гризуть нігті, можуть бути просто генетично схильні до цієї шкідливої ​​звички. Третина людей, які кусають нігті, стверджує, що хтось у їхній сім'ї теж цим займається.

Як з цим боротись

Якою б не була причина кусання нігтів, це може спричинити проблеми зі здоров'ям. Попадання бактерій з рук і пальців у рот здатне збільшити ризик інфекції навколо нігтя та стати причиною захворювань зубів та ясен.

Дайте собі час, щоб позбутися звички. Не варто думати, що ви перестанете гризти нігті за один день. Зрештою, відмовитися від звички важко, і це не станеться миттєво. Нагадуйте собі, що завдяки відмові від обкушування нігтів у вас більше не болітимуть пальці, а зовнішній вигляд рук стане кращим.

Використовуйте бар'єрні методи боротьби з бажанням кусати нігті. Хтось також використовує спеціальний лак, який має гіркий смак, або обмотує кінчики пальців пластиром, одягає рукавички.

Замініть процес обкушування нігтів іншою звичкою. Якщо ви кусаєте нігті, коли нервуєте, то спробуйте в цей момент чимось зайняти руки. Наприклад, можна стискати маленький м'яч, помалювати (просто хаотично креслити якісь лінії, візерунки) або прогулятися.

Зверніться за професійною допомогою. Іноді лак чи м'яч для зняття напруги не допомагає. Тоді може бути корисною консультація психолога чи психотерапевта.