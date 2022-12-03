Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на мозг подростков

Ученые Стэнфордского университета провели исследование, в котором анализировали, как повлияла пандемия COVID-19 на мозг подростков 15 – 16 лет. Оказалось, что во время пандемии мозг подростков аномально состарился.

Новое исследование Стэнфордского университета показало, что факторы стресса, связанные с пандемией, физически изменили мозг подростков. Их структуры выглядят на несколько лет старше, чем у сверстников до пандемии.

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Новое исследование влияния пандемии коронавируса

Пандемия всем далась нелегко. Только в 2020 году количество сообщений о тревожности и депрессии у взрослых выросло более чем на 25% по сравнению с предыдущими годами. Но у подростков неврологические и психические последствия пандемии могут быть еще хуже.

Из глобальных исследований мы уже знаем, что пандемия неблагоприятно повлияла на психическое здоровье молодежи, но мы не знали, что она делает физически с их мозгом.

– рассказал Ян Готлиб, ведущий автор работы.

Изменения в структуре мозга происходят естественным образом. В период полового созревания и раннего подросткового возраста происходит ускоренный рост как гиппокампа, так и миндалевидного тела – областей мозга, которые соответственно контролируют доступ к воспоминаниям и помогают модулировать эмоции. В то же время ткани коры – участвующие в исполнительной деятельности области становятся тоньше.

Пандемия повлияла на развитие мозга подростков

Сравнив снимки МРТ группы из 163 детей в пандемию и в период ее окончания, психологи увидели, что процесс развития мозга у подростков ускорился: результаты исследований показывают меньшую толщину коры головного мозга, больший гиппокамп и миндалевидное тело.

Ускоренный рост мозга будет иметь важнейшие последствия для всех исследований, охватывающих большие промежутки времени, включая пандемию. Ученым придется учитывать эту аномальную быстроту развития в любых исследованиях с участием этого поколения.

Пока неясно, связаны ли эти изменения в структуре мозга с изменениями психического здоровья. Для этого учёные проведут новые исследования.