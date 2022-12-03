Пандемія коронавірусу негативно вплинула на мозок підлітків

Вчені Стенфордського університету провели дослідження, у якому аналізували, як вплинула пандемія COVID-19 на мозок підлітків 15 – 16 років. Виявилося, що під час пандемії мозок підлітків аномально постарішав.

Нове дослідження Стенфордського університету показало, що фактори стресу, пов'язані з пандемією, фізично змінили мозок підлітків. Їхні структури виглядають на кілька років старшими, ніж у однолітків до пандемії.

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Нове дослідження впливу пандемії коронавірусу

Пандемія всім далася нелегко. Лише у 2020 році кількість повідомлень про тривожність та депресію у дорослих зросла більш ніж на 25% порівняно з попередніми роками. Але у підлітків неврологічні та психічні наслідки пандемії можуть бути ще гіршими.

З глобальних досліджень ми вже знаємо, що пандемія несприятливо вплинула на психічне здоров'я молоді, але ми не знали, що вона робить фізично з їхнім мозком,

– розповів Ян Готліб, провідний автор роботи.

Зміни у структурі мозку відбуваються природним чином. У період статевого дозрівання та раннього підліткового віку відбувається прискорене зростання як гіпокампу, так і мигдалеподібного тіла – областей мозку, які відповідно контролюють доступ до спогадів та допомагають модулювати емоції. Водночас тканини кори – області, що беруть участь у виконавчій діяльності, стають тоншими.

Пандемія вплинула на розвиток мозку підлітків

Порівнявши знімки МРТ групи зі 163 дітей до пандемії та в період її закінчення, психологи побачили, що процес розвитку мозку у підлітків прискорився: результати досліджень показують меншу товщину кори головного мозку, більший гіпокамп та мигдалеподібне тіло.

Прискорений ріст мозку буде мати важливі наслідки для всіх досліджень, що охоплюють великі проміжки часу, включаючи пандемію. Вченим доведеться враховувати цю аномальну швидкість розвитку у будь-яких дослідженнях за участю цього покоління.

Поки що незрозуміло, чи пов'язані ці зміни у структурі мозку зі змінами психічного здоров'я. Для цього вчені проведуть нові дослідження.