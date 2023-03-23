Как обжаловать решение военно-врачебной комиссии о пригодности к службе

Во время военного положения каждый, не имеющий оснований для отсрочки от призыва, получает повестку на прохождение военно-врачебной комиссии. Но, как и любое другое учреждение, они могут принимать ошибочные решения.

Военно-врачебная комиссия (ВЛК) проводится для того, чтобы изучить и оценить состояние здоровья человека и его степень пригодности к военной службе и обучение по военно-учетным специальностям. После прохождения комиссии предоставляется так называемое заключение (постановление Пункт 1.1 главы 1 раздела II Приказа МОУ № 402 от 14.08.2008).

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Однако иногда военнообязанные не согласны с этим выводом. Поэтому они хотят по возможности оспорить решение ВЛК. Это можно сделать двумя способами. Процедуру обжалования можно осуществить в досудебном или судебном порядке.

Досудебный порядок

При досудебном порядке обжалование обращаться к ВЛК высшего уровня:

Если вывод был предоставлен ВЛК районного (городского) территориального центра, то обратиться необходимо в ВЛК области или г. Киев.

Если вывод был предоставлен ВЛК областным – обращаться в ВЛК регионы.

Также постановления любых ВЛК могут рассматриваться Центральной ВЛК.

Какие документы нужно собрать:

заявления о пересмотре обжалуемого постановления ВЛК более низкого уровня, в котором необходимо указать причины пересмотра постановления; все имеющиеся документы выданы ВЛК, решение, которое вы будете обжаловать; результаты предварительных медицинских исследований, если у вас такие есть.

В результате вашего обжалования может быть принято решение о проведении повторного или контрольного медицинского осмотра.

Судебный порядок

В суд можно подавать сразу, без предварительного использования досудебного порядка или если вы получили отрицательное заключение от комиссии досудебного порядка.

Сроки подачи обжалования в судебном порядке составляют:

3 месяца – если сначала вы воспользовались методом обжалования досудебного порядка. Отсчет начинается со дня вручения решения о рассмотрении заявления об обжаловании заключения ВЛК.

6 месяцев – со дня вынесения соответствующего постановления ВЛК.

Также, при необходимости вы можете обратиться к специалистам по "Бесплатной правовой помощи", они вас проконсультируют о результатах, полученных от ВЛК и необходимости подачи вашего обжалования в суд. Обратиться можно за номером 0 800 213 103

Автор: Ирина Криксон