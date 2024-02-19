Многие люди носят не свой размер обуви и не знают об этом: как не ошибиться

Основная причина неправильного выбора размера обуви - искаженное представление о том, как должна ощущаться обувь на ноге. Кроме того, размер ноги может меняться. Это происходит не быстро, поэтому легко не заметить изменения.

Почему люди выбирают неправильный размер обуви

Удобство является одним из основных критериев при выборе новой пары обуви. В этом часто и заключается проблема – понимание комфорта у каждого человека может быть разным.

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Например, с детства у человека немного искаженные представления о том, как должна ощущаться обувь на ноге: он привык, что в некоторых местах давит и натирает. И уже во взрослом возрасте продолжает ориентироваться на свои детские воспоминания и не обращать внимания на дискомфорт – просто не знает, что может быть иначе.

Иногда неправильный выбор размера обуви происходит случайно. Например, в магазине человек мерил обувь в тонких носках, а будет носить с более плотными.

Почему размер ноги может измениться

Со временем размер ноги может меняться не только у детей, но и у взрослых. Обувь может стать тесной по нескольким причинам:

Увеличение массы тела. Под давлением веса стопа может стать длиннее или шире. Это происходит вследствие изменения структуры связок и сухожилий.

Возрастные изменения. Например, жировая прослойка, который смягчает воздействие на нижний свод стопы – обеспечивает амортизацию, – с возрастом становится тоньше.

Развитие деформаций стопы – вальгусная деформация большого пальца, изменения формы пальцев стопы.

Беременность, в результате которой происходит расслабление связок стопы.

Изменения трудно заметить, потому что они происходят постепенно. День за днем человек адаптируется к ним. По этой причине можно не обратить внимание на то, что обувь, в которой раньше было комфортно, не подходит.

Как подобрать обувь правильного размера

Существует несколько лайфхаков, которые могут помочь подобрать обувь нужного вам размера:

Покупайте обувь во второй половине дня – к вечеру, после нагрузки, стопа может становиться немного шире. Примеряйте обувь примерно в тех носках, которые будете носить. Например, зимние ботинки лучше примерить в более плотных шерстяных носках. Измеряйте длину и ширину своих стоп каждый раз при покупке новой обуви – так вы точно заметите, если произойдут какие-то изменения. Походите в обуви по магазину перед покупкой. Прикладывайте стельку к стопе – так лучше понять, подходит вам конфигурация обуви или нет.

Чем опасен неправильный размер обуви

Ношение неподходящей по размеру обуви может привести к деформации пальцев ног, появлению болезненных ощущений в стопах, формированию натоптышей, мозолей. Кроме этого может возникать постоянное чувство дискомфорта во время пеших прогулок.