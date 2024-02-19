Багато людей носить не свій розмір взуття і не знає про це: як не помилитись

Основна причина неправильного вибору розміру взуття – спотворене уявлення про те, як має відчуватися взуття на нозі. Крім того, розмір ноги може змінюватися. Це відбувається нешвидко, тому легко не помітити зміни.

Чому люди обирають неправильний розмір взуття

Зручність є одним з основних критеріїв при виборі нової пари взуття. У цьому часто й полягає проблема – розуміння комфорту в кожної людини може бути різним.

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Наприклад, з дитинства у людини трохи спотворені уявлення про те, як має відчуватися взуття на нозі: вона звикла, що в деяких місцях тисне та натирає. І вже у дорослому віці продовжує орієнтуватися на свої дитячі спогади та не звертатиме уваги на дискомфорт – просто не знає, що може бути інакше.

Іноді неправильний вибір розміру взуття відбувається випадково. Наприклад, у магазині людина міряла взуття в тонких шкарпетках, а носитиме з більш щільними.

Чому розмір ноги може змінитися

З часом розмір ноги може змінюватися не тільки у дітей, а й у дорослих. Взуття може стати тісним із кількох причин:

Збільшення маси тіла. Під тиском ваги стопа може стати довшою або ширшою. Це відбувається внаслідок зміни структури зв'язок та сухожилля.

Вікові зміни. Наприклад, жировий прошарок, який пом'якшує вплив на нижнє склепіння стопи – забезпечує амортизацію, – з віком стає тоншим.

Розвиток деформацій стопи – вальгусна деформація великого пальця, зміни форми пальців стопи.

Вагітність, внаслідок якої відбувається розслаблення зв'язок стопи.

Зміни важко помітити, бо вони відбуваються поступово. День за днем людина адаптується до них. З цієї причини можна не звернути увагу на те, що взуття, в якому раніше було комфортно, не підходить.

Як підібрати взуття правильного розміру

Існує кілька лайфхаків, які можуть допомогти підібрати взуття потрібного вам розміру:

Купуйте взуття в другій половині дня – до вечора, після навантаження, стопа може ставати трохи ширшою. Приміряйте взуття приблизно в тих шкарпетках, які носитимете. Наприклад, зимові черевики краще приміряти в щільніших вовняних шкарпетках. Вимірюйте довжину та ширину своїх стоп щоразу при покупці нового взуття – так ви точно помітите, якщо відбудуться якісь зміни. Походіть у взутті по магазину перед покупкою. Прикладайте устілку до стопи – так краще зрозуміти, підходить вам конфігурація взуття чи ні.

Чим небезпечний неправильний розмір взуття

Носіння невідповідного за розміром взуття може призвести до деформації пальців ніг, появи болючих відчуттів у стопах, формування натоптень, мозолів. Крім цього може виникати постійне почуття дискомфорту під час піших прогулянок.