Что о вас может рассказать ваш плейлист

Музыка является мощным инструментом для самовыражения и самопознания, создает эмоциональную связь и укрепляет социальную. Рассматриваем научные исследования музыкальных предпочтений.

В одном исследовании ученые предположили, что музыка, которую мы выбираем, зависит от того, как наш мозг обрабатывает информацию.

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Исследование музыкальных предпочтений

Они выделили два подхода:

Эмпатический – люди с таким подходом обычно предпочитают мягкую и эмоционально глубокую музыку, выбирая жанры инди-рок, кантри или фолк. Их влечет музыка, способная вызывать глубокие чувства и переживания.

Систематический – людей с систематическим подходом привлекает музыка с выраженной структурной сложностью и интенсивностью – классика или джаз. Они выбирают глубокомысленные и динамичные композиции.

Но ученые на этом не остановились и решили проверить, связаны ли личность и музыкальный вкус. Они попросили участников по всему миру оценить различные музыкальные стили, предоставить информацию о своей любимой музыке и заполнить опросник личности "Большая пятерка" – это тест на оценку личности по пяти показателям:

экстраверсия;

открытость;

доброжелательность;

добросовестность;

невротизм.

Результаты показали, что личность и музыкальный вкус действительно связаны, но значение имеют и другие индивидуальные различия.

Связь музыкальных предпочтений с характером

Попмузыка. Любители поп-музыки трудолюбивы, честны и имеют высокую самооценку. Исследователи предполагают, что они менее креативны, чем те, кто предпочитает другие музыкальные стили.

Рэп/хип-хоп. Несмотря на стереотип о том, что любители рэпа агрессивные, исследователи такой связи не обнаружили. Поклонники этого стиля, как правило, общительные люди, которые имеют высокую самооценку.

Кантри-музыка. Фанаты этого направления обычно идентифицируют себя как трудолюбивые, общительные и консервативные. Хотя кантри-музыка часто связана с переживанием или горем, люди, которые предпочитают ее, обычно эмоционально стабильные. Но они не слишком открыты новому опыту и часто сопротивляются новым идеям.

Рок/метал. Несмотря на стереотипы, связывающие слушателей рок-музыки с гневом и агрессией, исследование показало, что поклонники рока мягкие, креативные, часто замкнутые люди. Они, как правило, любят проводить время в одиночестве и имеют низкую самооценку.

Классическая музыка. Среди любителей классической музыки были творческие, несколько замкнутые люди.

Джаз. Поклонники джаза, как правило, творческие экстраверты, открытые новому опыту, с высокой самооценкой.

Исследование также предполагает, что многие люди идентифицируют себя с помощью музыки. Поскольку общие музыкальные предпочтения сигнализируют о схожих ценностях, молодежь с ее помощью налаживают контакты