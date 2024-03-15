Що про вас може розповісти ваш плейлист

Музика є потужним інструментом для самовираження та самопізнання, створює емоційний зв'язок та зміцнює соціальну. Оглядаємо наукові дослідження музичних вподобань.

В одному дослідженні вчені припустили, що музика, яку ми вибираємо, залежить від того, як наш мозок опрацьовує інформацію.

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Дослідження музичних вподобань

Вони виділили два підходи:

Емпатичний – люди з таким підходом зазвичай надають перевагу м'якій та емоційно глибокій музиці, обираючи жанри інді-рок, кантрі або фолк. Їх тягне музика, здатна викликати глибокі почуття та переживання.

Систематичний – людей із систематичним підходом приваблює музика із вираженою структурною складністю та інтенсивністю – класика чи джаз. Вони вибирають глибокодумні та динамічні композиції.

Але вчені на цьому не зупинилися і вирішили перевірити, чи пов'язані особистість та музичний смак. Вони попросили учасників по всьому світу оцінити різні музичні стилі, надати інформацію про свою улюблену музику та заповнити опитувальник особи "Велика п'ятірка" – це тест на оцінку особи за п'ятьма показниками:

екстраверсія;

відкритість;

доброзичливість;

сумлінність;

невротизм.

Результати показали, що особистість та музичний смак справді пов'язані, але значення мають й інші індивідуальні відмінності.

Звʼязок музичних вподобань з характером

Попмузика. Любителі попмузика працелюбні, чесні та мають високу самооцінку. Дослідники припускають, що вони менш креативні, ніж ті, хто надає перевагу іншим музичним стилям.

Реп/хіп-хоп. Попри стереотип про те, що любителі репу агресивні, дослідники такого зв'язку не виявили. Шанувальники цього стилю, як правило, товариські люди, які мають високу самооцінку.

Кантрі-музика. Фанати цього напряму зазвичай ідентифікують себе як працьовиті, товариські та консервативні. Хоча кантрі-музика часто пов'язана з переживанням або горем, люди, які надають перевагу їй, зазвичай емоційно стабільні. Але вони не надто відкриті новому досвіду і часто пручаються новим ідеям.

Рок/метал. Попри стереотипи, що пов'язують слухачів рок-музики з гнівом та агресією, дослідження показало, що шанувальники року м'які, креативні, часто замкнуті люди. Вони, як правило, люблять проводити час на самоті та мають низьку самооцінку.

Класична музика. Серед любителів класичної музики були творчі, дещо замкнуті люди.

Джаз. Шанувальники джазу, як правило, творчі екстраверти, відкриті новому досвіду, з високою самооцінкою.

Дослідження також передбачає, що багато людей ідентифікують себе за допомогою музики. Оскільки загальні музичні уподобання сигналізують про схожі цінності, молодь з її допомогою налагоджують контакти