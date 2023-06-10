Как гормоны влияют на либидо

На сексуальное желание влияют гормоны. У мужчин тестостерона больше, и он сильнее влияет на сексуальное влечение, а у женщин главный половой гормон – это эстроген.

Воздействие гормонов на либидо

Количество половых гормонов зависит от возраста, здоровья, психического состояния, а у женщин еще и от того, принимают ли они гормональные контрацептивы.

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Исследования влияния времен года на сексуальное желание проводились преимущественно на мужчинах. Считается, что женское сексуальное влечение действует сложнее, поэтому оно изучено меньше. Известно, что в период постменопаузы в женском организме происходит гормональный сбой, влияющий, в частности, и на сексуальное влечение. Для увеличения сексуального желания при постменопаузе используют гормональную терапию эстрогенами.

У женщин фертильного возраста уровень эстрогена зависит от менструального цикла. В первые две недели уровень гормонов растет, а затем начинает снижаться, и это приводит к кровотечению. В середине цикла – за шесть дней до и через шесть дней после овуляции – либидо у женщин растет. Поэтому количество гормонов, влияющих на сексуальное влечение у женщин, зависит не от времени года, а от фазы цикла.

Другие факторы, влияющие на сексуальное влечение