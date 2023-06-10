Як гормони впливають на лібідо

На сексуальне бажання впливають гормони. У чоловіків тестостерону більше, і він сильніше впливає на сексуальний потяг, а у жінок головний статевий гормон це естроген.

Вплив гормонів на лібідо

Кількість статевих гормонів залежить від віку, здоров'я, психічного стану, а у жінок ще й від того, чи приймають вони гормональні контрацептиви.

Також на тему Як порнографія впливає на наш секс

Дослідження впливу пори року на сексуальне бажання проводилися переважно на чоловіках. Вважається, що жіночий сексуальний потяг діє складніше, тому він вивчений менше. Відомо, що в період постменопаузи в жіночому організмі відбувається гормональний збій, який впливає, зокрема, і на сексуальний потяг. Для збільшення сексуального бажання при постменопаузі використовують гормональну терапію естрогенами.

У жінок фертильного віку рівень естрогену залежить від менструального циклу. У перші два тижні рівень гормонів зростає, а потім починає знижуватися, і це призводить до кровотечі. В середині циклу – за шість днів до і шість днів після овуляції – лібідо у жінок зростає. Тому кількість гормонів, які впливають на сексуальний потяг у жінок, залежить не від пори року, а від фази циклу.

Інші чинники, які впливають на сексуальний потяг